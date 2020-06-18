【暑期閱讀】教育局一筆過撥6000萬　全港中小學生送贈1人1圖書　

暑期將至，教育局宣布推出『書出知識－贈閱圖書』試行計劃（2020），以一筆過撥款6,000萬元，向所有就讀公營學校及直資學校中小學生送贈圖書，每人一本，讓他們於暑假期間隨時隨地翻閱書本，培養良好閱讀的習慣。各學校亦可由7月16日至12月31日，免費使用香港教育城「e悅讀學校計劃」，按校本需要訂閱電子書，參與師生可無限次閱讀100本書籍。

教育局局長楊潤雄晚上在個人社交網站貼文，推介計劃並鼓勵閱讀，「受全球疫情影響，今年的暑假可能變得不一樣，也許少了外遊放鬆的機會。」他表示教育局已為同學準備了「暑期閱讀計劃」，免費提供實體書和電子書，讓同學享受翱翔書海的樂趣，開心閱讀放暑假。」

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教育局今日(18日)向全港小學及中學發出通告，鼓勵學校善用局方新推出的兩項暑期閱讀計劃，包括「書出知識－贈閱圖書」試行計劃（2020）及免費使用「e悅讀學校計劃」，讓學生於暑假期間享受閱讀樂趣。

▲ 教育局一筆過撥6000萬，向全港中小學生送贈1人1圖書

根據「書出知識－贈閱圖書」試行計劃（2020），教育局會按學校的學生人數，發放一筆過津貼，涉及撥款總額約為6000萬元，並請學校從「可供選擇書目名單」內挑選及購買合適的實體圖書予學生，「每人一本，讓他們可在暑假期間進行閱讀。」書目涵蓋中國歷史和中華文化、健康生活、品德教育，以及科學、科技、工程及數學教育共四個閱讀主題，相關資料已上載於教育局「暑期閱讀計劃」網頁。

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局方又期望學校可善用教育局送贈的圖書，為下學年的閱讀推廣活動計劃訂定目標和方向，例如舉辦圖書分享會，鼓勵學生彼此分享閱讀心得；同時亦可以透過共享閱讀資源，例如安排班本／級本的漂書活動，讓學生學懂感恩珍惜，培養正面價值觀。



為協助學校推動廣泛閱讀，各學校亦可由7月16日至12月31日，免費使用香港教育城「e悅讀學校計劃」，按校本需要訂閱電子書，涵蓋不同題材和程度的優質中英文電子書，參與學校師生可於服務期內無限次閱讀100本書籍。閱讀平台會記錄每位學生的閱讀數據，幫助教師掌握學生的閱讀習慣，設計適切的推廣閱讀策略。

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責任編輯 李志強

