【新冠肺炎】負壓系統再次發生故障　傳染病中心9樓隔離病房4病人受影響

▲ 瑪嘉烈醫院負壓系統再次發生故障，傳染病中心9樓隔離病房4病人受影響

瑪嘉烈醫院傳染病中心隔離病房負壓系統再次發生故障。醫管局今日(18日)深夜證實，今日下午5時57分，傳染病中心9樓隔離病房的負壓系統響起警報，職員隨即通知機電工程署人員，初步檢查發現洗手間抽氣系統失靈，導致負壓系統發生故障。

事件發生期間，共有4名病人於受影響的病房留醫，全部都與新冠肺炎病毒無關。當時亦沒有人進出受影響隔離病房內的任何病室，病室內亦無進行任何高風險醫療程序，而所有病房職員於警報響起後立即佩戴N95呼吸器。

負壓系統已於下午6時07分恢復正常運作。根據院方評估，事件構成感染風險的機會非常低。醫管局發言人表示，院方非常關注事件，已要求機電工程署全面檢查系統以確保正常運作。瑪嘉烈醫院已透過「早期事故通報系統」通報醫院管理局總辦事處。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯 李志強