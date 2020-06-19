曾錦強：創業需要導師

很多人說創業需要導師（mentor），坊間也有很多類似的導師計劃，讓有經驗的創業者，帶着初創企業的團隊，給予意見和支援。但我沒有興趣加入類似的計劃，成為別人的導師，不是我自私不願意和別人分享，而是我自問只有8年創業經驗，涉足的只有廣告或相關行業，對很多行業都不太認識，沒有資格成為別人的導師。

事實上，我一直對私訊約我面談的人都廣開門戶，也很喜歡和這些初創團隊交流，我不知對他們有沒有幫助，但我自己卻肯定有所得益，令我對不同行業加深了認識，也對初創圈多一點了解。

在我的創業路上，我也的確有一些導師，他們甚至可能不知道自己的導師身份。我和幾位成功的企業家有不定期的聚會，我從他們身上學到很多，我想他們也從跟我的交流中有所得着，所以從不抗拒我的邀約，甚至會主動找我。

他們影響我最深的，不是幫我解決問題，我只是從跟他們的對話中，聽他們的故事，了解他們解決問題的方法，他們建構企業的系統，有哪些因素令他們壯大和長壽。我雖然會問他們意見，但從不會盲從，也不會照搬他們的經驗。最熟悉自己問題的人始終是自己，別人的意見可以參考，但最終下決定和承擔後果的是自己。

原文刊於《晴報》