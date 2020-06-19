  • 29°C
香港時間 : 2020619日 (週五) 04:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

曾錦強：創業需要導師

職場 04:00 2020/06/19

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

很多人說創業需要導師（mentor），坊間也有很多類似的導師計劃，讓有經驗的創業者，帶着初創企業的團隊，給予意見和支援。但我沒有興趣加入類似的計劃，成為別人的導師，不是我自私不願意和別人分享，而是我自問只有8年創業經驗，涉足的只有廣告或相關行業，對很多行業都不太認識，沒有資格成為別人的導師。

事實上，我一直對私訊約我面談的人都廣開門戶，也很喜歡和這些初創團隊交流，我不知對他們有沒有幫助，但我自己卻肯定有所得益，令我對不同行業加深了認識，也對初創圈多一點了解。

在我的創業路上，我也的確有一些導師，他們甚至可能不知道自己的導師身份。我和幾位成功的企業家有不定期的聚會，我從他們身上學到很多，我想他們也從跟我的交流中有所得着，所以從不抗拒我的邀約，甚至會主動找我。

他們影響我最深的，不是幫我解決問題，我只是從跟他們的對話中，聽他們的故事，了解他們解決問題的方法，他們建構企業的系統，有哪些因素令他們壯大和長壽。我雖然會問他們意見，但從不會盲從，也不會照搬他們的經驗。最熟悉自己問題的人始終是自己，別人的意見可以參考，但最終下決定和承擔後果的是自己。

原文刊於《晴報》

撰文 : 曾錦強

最高瀏覽

【暖心外傭】僱主離婚不理少主有愛外傭視如親女　貼身照顧7年為女童不回國結婚
12:57 2020/06/18
【暖心外傭】僱主離婚不理少主有愛外傭視如親女　貼身照顧7年為女童不回國結婚
【塑化劑】長期用塑膠器皿裝熱飲　7歲弟生殖器僅1cm姊9歲來月經
15:13 2020/06/17
【塑化劑】長期用塑膠器皿裝熱飲　7歲弟生殖器僅1cm姊9歲來月經
【防疫產品】《鏗鏘集》檢測消毒產品殺菌效能僅1款有效　揭聲稱天然防疫產品含化學物可致敏
13:53 2020/06/17
【防疫產品】《鏗鏘集》檢測消毒產品殺菌效能僅1款有效　揭聲稱天然防疫產品含化學物可致敏