【罕見雙胞胎】媽媽做試管嬰兒誕大仔　10年後復甦冷凍胚胎誕雙胞胎弟弟

▲ 媽媽相隔10年誕下雙胞胎弟弟。

雙胞胎兄弟竟然相差10歲？原來內地一名媽媽在11年前做試管嬰兒，培育了一批胚胎，她當時成功移植了一個胚胎並誕下男嬰，剩下的胚胎就冷凍起來，直至去年她決定再生二胎，於是再次移植同一個受精卵的胚胎，因此從醫學角度來看，兩兄弟雖相差10年，但卻是雙胞胎兄弟。

據內地媒體報道，湖北武漢的41歲王女士10多年前結婚時，已經準備好當媽媽，然而自然受孕條件不佳，多次流產後去到湖北省婦幼保健院，接受醫生建議採用試管嬰兒技術，成功培育了一批胚胎，並順利移植了其中一個，在11年前誕下重8磅的大仔路路。

解凍10年前胚胎

路路長大後，一直希望自己有弟妹，並承諾會幫忙照顧孩子。王女士於是在去年決定再生一個，這時她想起儲存在生殖中心的冷凍胚胎。王女士更重遇當年的醫生，醫生指以她的年紀再做試管嬰兒成功率不高，建議採用「養囊技術」，提高胚胎的移植存活率。

普通的試管嬰兒技術是取卵後，培養兩三日就做移植手術，而養囊技術則是將胚胎再養兩天，看哪些胚胎先發芽，再從中選出更優質的胚胎進行移植。

路路得知媽媽懷孕後，便拿出400元積蓄，就要給父母為弟弟買尿片，他亦積極分擔家務。而王女士亦成功在近日誕下幼子，弟弟與哥哥出生時體重一樣，醫生指，從醫學角度來看，同一批胚胎的他們是雙胞胎兄弟，但相隔10年是非常罕見。

更多相關新聞︰

【超高齡產婦】67歲老婦自然受孕誕女成網紅 不育夫婦求「生育秘笈」丈夫13字回應

【孕婦辛酸】求子多年終懷孕避疫婉拒飯局 孕婦遭朋友嘲諷︰你懷龍種嗎

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳