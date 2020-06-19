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【飛虎之雷霆極戰】田蕊妮自彈自唱《呼吸有害》 網民盼阿田唱好廣東歌

娛樂 09:58 2020/06/19

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田蕊妮翻唱《呼吸有害》。（取自facebook）

莫文蔚主唱《飛虎之雷霆極戰》近日大熱，除榮登多個電子媒體的音樂流行榜，更為不少歌手所翻唱，繼早前關心妍、糖妹在網上的翻唱版後，日前又到田蕊妮在facebook上載自彈自唱版本。

《呼吸有害》早前糖妹在IG自彈自唱版，吸引近5萬人次觀看，連莫文蔚也轉載片段，並大讚糖妹唱得好聽，揚言:「有機會我們可以一起唱」。

另外關心妍早前在facebook開網上騷，其中亦有翻彈《呼吸有害》，各有各味道。

阿田只以半邊臉出鏡自彈自唱。（影片截圖）

而前晚田蕊妮就在facebook及IG發布自彈自唱《呼吸有害》片段，發布至今4萬多人次收看。

阿田留言為了唱此歌要練結他，更表示：「我都係時候要學返結他喇。」

視后田蕊妮除演技了得，並一向鍾情唱歌，她原亞視未來偶像爭霸戰，以歌手身份入行，兩年前也曾推出發燒大碟，去年9月在麥花臣開第一個個人演唱會。

阿田發布翻唱版本，網民大讚唱功了得，留言：「果然係未來偶像爭霸戰冠軍」、「清唱都正，證明日子有功！」、「繼續唱好廣東歌」、「耳朵懷孕了」，還指她是「被演戲耽誤了多年的歌手！」

演出片段 按此

撰文 : TOPick柴犬出動

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