  • 30°C
香港時間 : 2020619日 (週五) 10:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【靚媽回巢】鍾嘉欣返TVB拍重頭劇《兒童醫院》　與視帝馬國明合作有望奪視后

娛樂 10:15 2020/06/19

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

鍾嘉欣回巢拍新劇《兒童醫院》。

相隔8年，周家怡回巢TVB拍新劇《兒童醫院》，而另亦有消息指，鍾嘉欣承認會由加拿大返港拍劇，與周家怡孖住上做女主角，更傳片酬高達300萬，全劇長30集，即每集片酬有10萬！

鍾嘉欣自2015年與加拿大醫生男友結婚後三年抱兩，並專心留在溫哥華相夫教子，閒時到不同國家出席活動。現時鍾嘉欣的子女已漸長大，不時傳出她會返港拍劇的消息。

【飲水思源】兩屆視后胡定欣續約TVB　跟馬國明唐詩詠《白色強人2》展三角關係

鍾嘉欣2018年曾為劇集《再創世紀》客串。（Instagram圖片）

而自2018年，鍾嘉欣特地在加拿大為TVB劇集《再創世紀》客串演出後，她近日承認會返港接拍TVB下半年的重頭醫療劇《兒童醫院》。鍾嘉欣今次回巢拍劇，有指片酬高達300萬，以全劇長30集計算，每集便有10萬。

據知，《兒童醫院》的演員陣容還包括周家怡、馬國明及鄭嘉穎等，亦傳幕後班底為香港電視劇集《導火新聞線》組合的監製方俊華與編審潘漫紅，非常有睇頭。

【衣錦還鄉】周家怡回巢TVB當女主角　主演《兒童醫院》與視帝馬國明羅仲謙合作

鍾嘉欣現育有一女一子。（Instagram圖片）

鍾嘉欣花旦之路

鍾嘉欣自2004年參選華姐奪冠入行，一出道便拍處境劇《皆大歡喜》演「洪白嵐」，正式展開演藝生涯。2006年，她便憑僅出道兩年的資歷奪得「飛躍進步女藝員」獎項。

鍾嘉欣憑靚樣好演技及乖乖女形象，獲各大監製李添勝、梁材遠、羅永賢、徐遇安等重用，自此奠定一線花旦的地位，並與胡杏兒、陳法拉、楊怡及徐子珊齊名做TVB的「五大花旦」，不過現時5人都已離巢。

【靚媽育兒】陳凱琳怕鄭嘉穎寵壞兒子　Grace約法三章在家充當惡媽媽【有片】

鍾嘉欣2015年與加拿大醫生男友結婚。（Instagram圖片）

鍾嘉欣入行多年，代表作有《法證先鋒》、《溏心風暴》、《點解阿Sir係阿Sir》、《溏心風暴之家好月圓》，及《護花危情》等，亦先後7次提名視后獎項，並打入最後5強，可惜都未能奪獎。

不過，2011年她在《點解阿Sir係阿Sir》的一幕爆喊演技已獲觀眾認同，並在2013年的馬來西亞TVB頒獎典禮，憑劇集《巨輪》的卓靜一角首封視后。

2015年，鍾嘉欣結婚後都留在加拿大生活相夫教子，甚少有幕前演出，並於2017年與TVB完約。睽違5年回巢拍劇，相信會令一眾粉絲非常期待！

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【飲水思源】兩屆視后胡定欣續約TVB　跟馬國明唐詩詠《白色強人2》展三角關係
10:31 2020/06/17
【飲水思源】兩屆視后胡定欣續約TVB　跟馬國明唐詩詠《白色強人2》展三角關係
【殺手】女神李佳芯解凍出雪櫃　視后Ali演殺手決戰視帝黎耀祥+陳豪【有片】
11:06 2020/06/12
【殺手】女神李佳芯解凍出雪櫃　視后Ali演殺手決戰視帝黎耀祥+陳豪【有片】
【衣錦還鄉】周家怡回巢TVB當女主角　主演《兒童醫院》與視帝馬國明羅仲謙合作
12:15 2020/06/16
【衣錦還鄉】周家怡回巢TVB當女主角　主演《兒童醫院》與視帝馬國明羅仲謙合作
鍾嘉欣 周家怡 演員 娛樂人物職業 電視劇 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

【暖心外傭】僱主離婚不理少主有愛外傭視如親女　貼身照顧7年為女童不回國結婚
12:57 2020/06/18
【暖心外傭】僱主離婚不理少主有愛外傭視如親女　貼身照顧7年為女童不回國結婚
【塑化劑】長期用塑膠器皿裝熱飲　7歲弟生殖器僅1cm姊9歲來月經
15:13 2020/06/17
【塑化劑】長期用塑膠器皿裝熱飲　7歲弟生殖器僅1cm姊9歲來月經
【億萬富婆】關之琳半山逾億元豪宅賞雙彩虹　之之投資有道身家至少5億
09:48 2020/06/18
【億萬富婆】關之琳半山逾億元豪宅賞雙彩虹　之之投資有道身家至少5億