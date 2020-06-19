【靚媽回巢】鍾嘉欣返TVB拍重頭劇《兒童醫院》　與視帝馬國明合作有望奪視后

▲ 鍾嘉欣回巢拍新劇《兒童醫院》。

相隔8年，周家怡回巢TVB拍新劇《兒童醫院》，而另亦有消息指，鍾嘉欣承認會由加拿大返港拍劇，與周家怡孖住上做女主角，更傳片酬高達300萬，全劇長30集，即每集片酬有10萬！

鍾嘉欣自2015年與加拿大醫生男友結婚後三年抱兩，並專心留在溫哥華相夫教子，閒時到不同國家出席活動。現時鍾嘉欣的子女已漸長大，不時傳出她會返港拍劇的消息。

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▲ 鍾嘉欣2018年曾為劇集《再創世紀》客串。（Instagram圖片）

而自2018年，鍾嘉欣特地在加拿大為TVB劇集《再創世紀》客串演出後，她近日承認會返港接拍TVB下半年的重頭醫療劇《兒童醫院》。鍾嘉欣今次回巢拍劇，有指片酬高達300萬，以全劇長30集計算，每集便有10萬。

據知，《兒童醫院》的演員陣容還包括周家怡、馬國明及鄭嘉穎等，亦傳幕後班底為香港電視劇集《導火新聞線》組合的監製方俊華與編審潘漫紅，非常有睇頭。

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▲ 鍾嘉欣現育有一女一子。（Instagram圖片）

鍾嘉欣花旦之路

鍾嘉欣自2004年參選華姐奪冠入行，一出道便拍處境劇《皆大歡喜》演「洪白嵐」，正式展開演藝生涯。2006年，她便憑僅出道兩年的資歷奪得「飛躍進步女藝員」獎項。

鍾嘉欣憑靚樣好演技及乖乖女形象，獲各大監製李添勝、梁材遠、羅永賢、徐遇安等重用，自此奠定一線花旦的地位，並與胡杏兒、陳法拉、楊怡及徐子珊齊名做TVB的「五大花旦」，不過現時5人都已離巢。

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▲ 鍾嘉欣2015年與加拿大醫生男友結婚。（Instagram圖片）

鍾嘉欣入行多年，代表作有《法證先鋒》、《溏心風暴》、《點解阿Sir係阿Sir》、《溏心風暴之家好月圓》，及《護花危情》等，亦先後7次提名視后獎項，並打入最後5強，可惜都未能奪獎。

不過，2011年她在《點解阿Sir係阿Sir》的一幕爆喊演技已獲觀眾認同，並在2013年的馬來西亞TVB頒獎典禮，憑劇集《巨輪》的卓靜一角首封視后。

2015年，鍾嘉欣結婚後都留在加拿大生活相夫教子，甚少有幕前演出，並於2017年與TVB完約。睽違5年回巢拍劇，相信會令一眾粉絲非常期待！

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