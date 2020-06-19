【墨西哥疫情】祖母染新冠肺炎等入院突暈倒　愛孫冒險人工呼吸搶救不果抱屍痛哭

▲ 祖母染新冠肺炎等入院突暈倒，愛孫冒險人工呼吸搶救不果抱屍痛哭。

新冠肺炎全球大流行，其中墨西哥至今累計確診逾16萬人、近2萬人死亡。當地一名老婦日前出現新冠肺炎症狀，在車上等候入院時突然並且惡化暈倒，愛孫見狀，不理任何被感染的風險，立即為祖母進行人工呼吸，惟最終搶救不果，孫兒抱屍痛哭。

facebook專頁「El Diario de Nanchital」分享該則令人心碎的事件，指事發於上周一（8日），一名老婦早上出現呼吸困難等症狀，孫兒等家人立即將其送到當地一間醫院搶救，惟在車上等候入院時，老婦突然昏迷不醒。

其年約30歲的孫兒見狀，不顧被感染的風險，立即為祖母進行人工呼吸，其他家人亦嘗試喚醒老婦，惟都無濟於事，老婦一直沒有反應。醫護人員上前檢查，發現老婦已回天乏術。愛孫獲悉祖母離世傷痛欲絕。從網上照片可見，愛孫捧著祖母的臉痛哭，又緊緊摟著她，令人心痛。

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驗屍報告顯示，老婦對新冠肺炎病毒呈陽性反應，惟在感染後一直未出現症狀。至於曾為祖母進行人工呼吸的愛孫，暫未知是否被感染。

帖文一出引起網民熱議，大批網民紛紛表示痛心，「多麼令人震撼的圖片」、「世間最痛苦就是看著親人死去，自己卻無能為力。」；有網民鼓勵該名男子，並讚揚他為人孝順，「至少你盡力了」、「愛祖母好深」；另有網民慨嘆，新冠肺炎疫情無情，奪走很多人寶貴生命。

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責任編輯：羅嘉欣