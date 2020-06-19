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【天王爸爸】劉德華為歌迷會網上開唱　華仔父親節晒父女窩心畫作

娛樂 10:23 2020/06/19

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

劉德華今年為歌迷送上「家書」。（滾動工作室）

劉德華「華仔天地」為慶祝‪6月18號‬32週年的會慶，特別於官網「華博」（‪awc618.com‬）上載一條劉德華跟fans隔空慶祝的視頻，華仔更為如粉絲的「家人」獻唱5首歌曲及發布新片預告。

由於疫情關係華仔未能與「家人」（fans）如往年般面對面歡度  ，但華仔專心送給歌迷20鐘的視頻內容卻很充實，華仔除了唱歌環節和新片預告片段首曝光外，還給「家人」親寫深情的「家書」，並分享了跟囡囡Hanna合力創作送給太太的畫作。

華仔唱出5首代表作。（滾動工作室）

當日錄映現場工作人員人數有限，連推蛋糕出來的moment也由自己一手包辦，最後更由結他手伴唱happy birthday，與各地fans網上歡度了一次難忘的fanclub週年聚會。

華仔隔空給「家人」親寫「家書」，字裡行間細說了過去一年因生病和疫情影晌下令演唱會取消、歲月如梭，更發現自己眼角多了皺紋，長了白髮、這一切無論任何的改變，彼此「一家人」的心是永遠不變。

在疫境下除了給自己作新工作準備外，華仔更透露先後跟太太和囡囡共度了兩個愉快的生日，其中給太太的生日禮物，更是他與囡囡合力創作的愛心畫作，很是窩心。

華仔展示父女合作的畫作。（滾動工作室）

視頻中華仔更與大家分享這陣子與囡囡所畫的幾幅作品，更不禁稱讚女兒具畫畫天份，笑說比自己畫得更好，這些都是兩父女一起上網自學畫畫的成果。華仔形容囡囡與「家人」們都是他的心肝寶貝。這一句「心肝寶貝」想必讓fans樂透了。

華仔在視頻中live唱了五首歌曲包括：《月亮代表我的心》、《笨小孩》、《 我知道》、《 一起走過的日子 》、《情人happy birthday》等。

另外，華仔又播放三部新片的精彩預告包括：《熱血合唱團》、《拆彈專家2》、《香港地》( 暫名）等， 其中《香港地》片段更首度曝光！

跟fans互動環節上，被問及自己最愛的三部電影時，華仔坦言想再演一次雷洛和留長髮演《天若有情》這些經典角色，還有《瘦身男女》，可惜要增肥再扮肥佬很艱難呢！

華仔又聊近況、談工作，疫情下今年華仔即使未能跟「華仔天地」的「家人」們面對面的一起共度32週年，但這次特別安排的網上fanclub活動，同樣留下了一次難忘的回憶，華仔亦期待很快跟大家見面。

此外，「華仔天地」成立至今，除了不定時舉行fans聚會外，大家還兼任義工四出幫助弱勢社群。而疫情期間「劉德華慈善基金」更捐款給不同團體，如購買飯券送贈給社會基層，派發防疫物資，向有需要的人士伸出援手。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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