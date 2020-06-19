【鼻咽癌】常被口水鼻水嗆到以為感冒未清　40多歲醫生2個月後確診鼻咽癌

▲ 常被口水鼻水嗆到以為感冒未清，四旬醫生2個月後確診鼻咽癌

吞口水經常「濁親」，可能患癌的先兆。台灣一名醫生感冒後咽喉不適，出現鼻水倒流情況，經常被口水、鼻水嗆到，自行服藥後情況未有改善，求醫檢查後確診患鼻咽癌。有醫生提醒，若咽喉感到不適，超過2星期仍未有改善，應盡早求醫。

台灣聖保祿醫院醫療副院長賈蔚, 近日在節目《健康2.0》上分享，指醫院曾有一名年約40歲同事，有次感冒後總覺得鼻咽處有異物，且經常鼻涕倒流，甚至會被鼻水、口水嗆到，於是自行服藥，但2、3個月後情況依然持續，甚至愈來愈嚴重，求醫後才被診斷患上鼻咽癌。

賈醫生指出，近年鼻咽癌患者趨年輕化，中年人和年輕人的患癌比例愈來愈高，他提醒當咽喉感到異常，且超過2星期仍未改善，就應該盡快想求醫，一旦延誤診治，有機會增加治療及復原上難度。

中風者容易嗆到 嚴重可致肺炎

賈醫生指出，中風者是容易嗆到的高危險族群，因中風會影響咽喉的反射動作，包括發音、吞嚥等。他分享，曾有中風患者因嗆到，引發吸入性肺炎險致命。

台中榮總耳鼻喉頭頸部主任王仲祺表示，人體通常在25歲時身體功能完全成熟，但65歲起咽喉會開始退化，吞嚥能力下降，食道蠕動、食道括約肌等的動作變慢，造成食慾不振、營養不良、肌肉萎縮、體力衰退、加速老化的惡性循環。

6招自我檢測喉嚨退化程度

賈醫生補充，當喉嚨出現一些症狀，可能反映很多病變，他指出可留意以下6大症狀，自我檢測喉嚨的退化程度：

藥丸較大難以吞下

吃東西後聲音會有改變

睡覺時會咳嗽

覺得液體比固體更難吞嚥

進食時間比以前長

用餐後口腔內殘留很多菜渣

鼻咽癌的常見病徵

耳塞

耳鳴

聽力下降

鼻塞

流鼻血

頸有腫塊

頭痛

視物有重影/ 複視

面部麻痺

聲音嘶啞

吞嚥困難

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責任編輯：羅嘉欣