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【減肥陷阱】過量果糖也會轉化脂肪囤積體內　黃凱詩：荔枝每日限吃18粒

健康 12:19 2020/06/19

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

夏天吃顆冰凍荔枝，真係涼透心，不過營養師黃凱詩話，小心荔枝都會食肥人，各位減肥戰友要注意了！

限聚令雖然放寬，但減肥戰友尚未敢到處去，只能三五知己去吃吃喝喝解下悶氣，但也有不少減肥戰友寧願躲在冷氣間，享受冰凍的荔枝，的確是透心涼的樂趣，但減肥戰友務必要小心，小心甚麼？就是小心都會食肥人，減肥戰友切記切記。

香港絕對是一個美食天堂，就算未能出行，仍能品嘗世界各地的美食。這天，太掛念泰國，決定拜訪在尖沙咀的水門雞店，我柯打了一客船麵，Bonnie選了海南雞飯，我提醒她︰「要轉白飯啊！」

她乖乖地對店員說︰「麻煩油飯轉白飯。」

侍應說︰「對不起，我們只有油飯。」Bonnie暗笑，我瞪着她。

午飯後，她說︰「我想吃糯米糍！」

甜品糯米糍亦致肥

「剛剛才吃過午飯！你知道否，糯米糍不是你想像中健康，搓皮的過程，有機會加了菜油、椰漿、牛奶及大量糖，才能令糯米皮煙煙韌韌……」我心中有火，對着她咆哮，但話還未說完，她就打斷我的話︰「我想吃的並非你說的那種糯米糍，是糯米糍荔枝！」

我糾正她︰「那麼，你該說想吃荔枝，不是糯米糍！」

Bonnie反駁︰「不一樣的，我不是每款荔枝也吃，只吃糯米糍，皮薄肉厚才抵食。荔枝是水果類，減肥該可吃吧！」

「當然可以，一粒荔枝約有6.4卡，每日大約吃18粒可以了。」我答道。

過量果糖會轉化成脂肪

Bonnie瞪大眼︰「18粒？只是水果，也有上限嗎？」

「當然！攝取過多果糖，同樣也會轉化成脂肪，儲存體內。」我提醒她。

她說︰「但20元1磅，40元3磅，沒理由買1磅吧！」

撰文：黃凱詩（營養師）

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