【賞花情報】元朗滿池睡蓮盛開　踏木橋跨池賞全景睡蓮美態【內附交通】

▲ 賞睡蓮要夾準timing，每日只限定開花數小時而已。

一提到去元朗信芯園，總是給滿田太陽花吸引。但其實園主信哥自去年開始種植泰國荷花，今年已盛開得燦爛美豔。而在荷花池的另一側，亦新開闢兩個睡蓮池，同樣開得嬌麗嫵媚，不比太陽花海遜色。

▲ 在每天早上9時至午後2時是賞睡蓮的最佳時光。(圖：黃嘉慧)

▲ (圖：黃嘉慧)

▲ (圖：黃嘉慧)

信哥還特意在睡蓮池中加設了新景點，用卡板臨時搭建了一條木橋，稍後將會用木廠訂造的木板，建造一條更穩固更漂亮的木橋，供遊人行走「打卡」。他提醒，睡蓮的開花時間一般為上午9時至下午2時，要欣賞其美麗的姿態，就要提早到場。

▲ 睡蓮池的景色，帶點Monet的畫作感，很美啊！(圖：黃嘉慧)

另外，信哥曾在7年前種過稻米，今年在園內再次復耕，嘗試用三斗地種植中山的絲苗米及東北珍珠米，他相信種米的教育意義更大，希望給更多人了解香港也有稻米出產。

▲ 清雅脫俗的荷花，展現美態。(圖：信芯園IG)

信哥今年的新嘗試則是種西瓜和哈蜜瓜，他經過兩次的試驗後，如今已播下第3批的種，共有近千棵，有望在7月收成。他介紹，西瓜品種來自台灣，包括黑皮黃肉及綠皮黃肉兩種。

▲ 可以買到園內種植的農作物，冬瓜當造。(圖：新田梁日信Facebook)

因應武漢肺炎疫情，今年土地正義聯盟將不會舉辦公開導賞活動。農場要求參觀者戴上口罩，呼籲遊人勿將口罩棄置在村內及農場，又將會限制參觀人數，希望遊人保持社交距離。農場將會收取入場費作維護開支，詳情請參閱新田梁日信Facebook專頁。

▲ 2萬呎的太陽花花田，的確是吸晴打卡地。(圖：黃嘉慧)

Info

開放日期：即日至另行通知

時間：每日上午8時至下午6時（開放安排可能因應疫情會有所改動）

備註：入場及落田需要收費，只限指定位置。現場有農場新鮮農產品出售。

交通提示：

1.必須使用公共交通工具（九巴76K及紅色小巴17石湖圍落車）經青山公路進入農場。下車後，看到「小磡村」村牌方向，過橋後靠左，到達紅色屋，然後沿河一直向村方向前進即可抵達。

2.由於村內通道狹窄、村內不設車位，請避免駕駛私家車前往。需聽從農夫及工作人員指示，單車不可進入。

記者：趙景隆