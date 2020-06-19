立法會換屆選舉7月18日起接受提名　獲提名人士須為21歲或以上選民

▲ 立法會換屆選舉9月6日舉行。（資料圖片）

立法會換屆選舉9月6日舉行，選舉事務處公布7月18日起接受提名，至7月31日結束，獲提名人士必須是年滿21歲的地方選區已登記選民。

第7屆立法會換屆選舉9月6日舉行 提名期7月18至31日

發言人表示，地方選區選舉或功能界別選舉的獲提名人士，必須在緊接提名前的3年內通常在香港居住，並且是沒有外國居留權的香港永久性居民中的中國公民。



12個功能界別可接受非中國公民或擁有外國居留權的香港永久性居民遞交提名，包括法律界；會計界；工程界；建築、測量、都市規劃及園境界；地產及建造界；旅遊界；商界（第一）；工業界（第一）；金融界；金融服務界；進出口界；以及保險界功能界別。

地方選區選舉的每張候選人名單必須最少得到100名有關選區的已登記選民簽署同意提名，而在每份提名表格上簽署的提名人不得超過200名。每名選民只可就某一地方選區選舉簽署一份提名表格。

功能界別選舉的每位獲提名人士必須得到10名有關界別的已登記選民簽署同意提名，而在每份提名表格上簽署的提名人不得超過20名。不過，區議會（第二）功能界別選舉的每張候選人名單必須得到15名已登記的區議會（第一）功能界別選民簽署同意提名。

選管會已委任5個地方選區和29個功能界別的選舉主任。負責地方選區的選舉主任，均由非當區的民政事務專員擔任，例如負責香港島地方選區的選舉主任，由黃大仙民政事務專員擔任；九龍西選舉主任則由中西區民政事務專員擔任。

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責任編輯：陳子謙