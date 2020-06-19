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【飛虎之雷霆極戰劇透】第26集劇情預告　家成臨危受命晉升為副處長

娛樂 10:52 2020/06/19

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《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯。第25集講到可是Sam的陰謀並未告吹，國棟誤墜局中之局，頓時變得孤立無援，憶及往事，原來Sam為了家族成員的安全，早已背叛組織，答應與俄國特工聯手。

第26集（19/6）

溫海成功把林慧引離安全屋，賀進的最後表白遭到無情拒絶，故痛下殺手。

林慧之死讓敏儀萬念俱灰，家成把賀進列為殺人案的首要人物，誓要緝捕歸案。

另一邊廂，國棟、志斌兄弟重聚，一輛神秘汽車闖入人群，直奔志斌。

志斌蒙受神秘人擄走之際，一群面具殺手突然中途殺出，觀塘鬧市發生猛烈槍戰，死傷無數，國棟目睹志斌慘遭押離。

Sam企圖搶奪志斌的計畫全盤失敗，痛失晶片之秘，特工組織再次施壓，揚言組織之內出現叛徒，頓時草木皆兵。

國棟身受槍傷，生命岌岌可危，在皓月的協助下勉強撤離危險地帶。

面具殺手的真面目終為Jaser的傭兵親軍，賀進雖然重遇志斌，礙於生死關頭故未能相認。

觀塘槍戰連累無辜市民，警隊進入一級戒備狀態，家成臨危受命晉升為副處長，率領全港警隊救人破案。同時，醫院內，棟母蘇醒。

《飛虎之雷霆極戰》第25集劇情   上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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