【明星沽樓】張栢芝劈價三成以1.4億出售中半山特色戶　賬面賺1,200萬離場

▲ 劈價三成以1.4億出售中半山特色戶，張栢芝帳面仍賺1,200萬離場。

繼日前「喜劇之王」周星馳再次承按天價豪宅套現，其舊拍檔張栢芝亦傳出放售位於中半山的豪宅、世紀大廈頂層特色戶。栢芝於2011年斥資1.28億元購入該單位，曾叫價2億放售，終於在早前以1.4億賣出，帳面賺1,200萬。

該單位張栢芝早於2011年、與謝霆鋒離婚前，以她任董事的便利捷公司名義購入，單位位於世紀大廈二座頂層，實用面積為2,786方呎，當時叫價1.28億，呎價高達45,944元，破盡該物業的紀錄。

【喜劇之王】周星馳再按天價豪宅套現 星爺6000呎大宅坐擁維港全景

▲ 世紀大廈位於港島中半山地段。（經濟日報圖片）

【推翻流言】張栢芝幼子正面首度曝光 可愛圓潤推翻「混血兒」之說

據悉於2014年，單位曾叫價2億元放售，可惜無人問津。

2017年已降價至1.68億，於去年6月反修例風波後，再進一步下調至1.5億，直到最後單位被壓價約1.4億元出功出售，相對2014年開價2億大減6000萬，減幅雖然高達三成，但成交呎價再以高達5萬元破該物業紀錄。

▲ 成功放售物業栢芝心情大靚。（instagram截圖）

雖然帳面賺了1,200萬，但扣除買入單位時稅項、釐印費、地產代理佣金等，估計栢芝只能袋走約400萬元。

【齊心抗疫】張栢芝時裝店休業避疫 栢芝照出糧予員工專心留家湊仔

對於物業放售一事，栢芝暫時未有回應。

三孩之母的栢芝仍熱衷於社交媒體，不時持續更新近況，包括與兒子吃快餐、買鞋、游水，以及她巡視新店的影片，還有次子Quintus為她拍攝的街頭影片，明顯見栢芝心情大靚。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2