新公務員工會主席指工會關注公務員權益　政府施壓言論或令會員投票有顧憂

▲ 新公務員工會主席顏武周（左）強調公投主要關注公務員權益。（資料圖片）

新公務員工會明日（20日）聯同30多個行業工會發起「罷工公投」。新公務員工會主席顏武周表示，政府近日高姿態施壓的言論，會令公務員參與投票時有顧憂，而工會的著眼點關注公務員權益。

顏武周今（19日）早接受電台訪問時指出，他本人及工會有多名理事被撤銷署任，而職方的解釋指是行政決定，惟暫時未可判斷是否涉政治打壓。他又指，曾就公務員宣誓一事詢問同事意見，大部分人認為此舉是不必要，且要求同事作宣誓時，難以判斷甚麼行為是有違反誓言等。

對於公務員守則中，公務員必須對在任的行政長官及政府完全忠誠，但顏武周認為港區國安法的影響層面很大，因此同事應有權利去表達自己的關注。顏武周又舉例指，去年逃犯條例修訂，衝擊了市民同公務員的關係，從而影響同行執行職務，因此工會有需要關注。他稱擔心政府近日高姿態施壓的言論，會令公務員參與投票時有顧憂，但強調工會主要關注公務員權益，罷工公投同時包括公務員凍薪及宣誓等議題。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩