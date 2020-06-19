記協強烈譴責有人偽冒該會發出信件　不排除報警處理

▲ 記協主席楊健興。（資料圖片）

香港記者協會發現昨日（18日）有人在社交平台，上載一封偽冒本會發出的信件，由於事件涉及刑事罪行，不排除報警處理，並保留一切法律追究權利。

記協澄清， 昨日並沒向任何傳媒機構發出信件或公開聲明 ，並呼籲各界停止發佈或分享有關偽冒信件。偽造文書及使用虛假文書均為嚴重罪行，嚴正要求有關人士停止冒充行為。

另外，記協於6月8至11日期間，向535名正式會員發出問卷，了解他們對人大訂立「港區國安法」的意見，收回有效問卷150份。結果發現，98%受訪新聞從業員反對訂立「港區國安法」，認為已日漸被蠶食的新聞自由將會雪上加霜，傳媒自我審查的情況亦將更趨惡化。

記協在6月17日已就香港傳媒業界對「港區國安法」的疑慮，致函全國人民代表大會常務委員會委員長栗戰書，表明反對人大直接制定香港法律，並建議讓香港自行立法維護國家安全。

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責任編輯：陳子謙