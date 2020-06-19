醫管局手機程式「HA Go」開展新功能　助市民預約普通科門診

▲ 醫管局手機程式「HA Go」可助市民預約普通科門診。（資料圖片）

醫院管理局今日（19日）開展「預約普通科門診」手機程式功能的先導計劃，在現時普通科門診電話預約系統之外，新增一個預約途徑，讓市民可以透過手機程式預約普通科門診服務。有關功能於今日起在醫管局一站式手機程式「HA Go」平台進行測試。

【范鴻齡專訪】醫管局加強「HA Go」App約診 研物流服務送藥到家



發言人說指市民在今日更新HA Go後，會見到新增的「預約普通科門診標誌」，隨即可透過該功能預約、查詢或取消診期。先導計劃率先涵蓋中西區及南區的普通科門診診所（除赤柱普通科門診診所外）。有關診所的職員亦會提示及協助到診病人啟動HA Go，方便病人試用有關功能，亦會監察程式的實際運作是否暢順及穩定。



當局指假如測試順利及病人反應理想，會在7月下旬開始，將「預約普通科門診」功能分階段推展至其他地區，期望於9月底前涵蓋所有普通科門診診所。

以下是參與先導計劃的普通科門診診所：

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭家穎