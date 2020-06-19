教你Apple Watch點加八達通 落街跑步更輕鬆

跑步是都市人保持健康體魄的最普遍運動，跑友通常會以最輕便裝束出發，僅帶備門匙，以及戴上智能手錶來記錄運動資訊。不過，有時跑完步想話買飲品，才發覺沒有準備現金或八達通，點算好？

▲ 跑步是都市人最常做的運動之一，而跑友都希望輕裝出發。

八達通卡有限公司早前宣布，八達通已可以在Apple Watch上使用，只需幾個簡單步驟，就可於Apple Watch加入八達通卡，最高儲值額達3,000港元，跑友只需戴上已加入八達通的Apple Watch去跑步，隨時隨地經過汽水機就可以「嘟」到飲品，甚至可以去零售商店、餐廳食肆及便利店進行各類型消費！

跑友們想將自己常用的實體八達通卡加入Apple Watch繼續使用，但八達通卡已附有不同服務 (如自動增值服務)? 其實透過Watch app就可以輕鬆將實體八達通卡連附有的大部份服務轉移至Apple Watch。

▲ 只需幾個步驟，就可以將實體八達通卡轉移至Apple Watch，從此跑步更輕鬆。

成功加卡後，你可隨時隨地於Apple Watch的銀包App以信用卡或扣賬卡增值八達通。

目前，可加入八達通的型號為Apple Watch Series 3或以上，而系統須更新至watchOS 6.2.5版本。只要將Apple Watch加入八達通，以後跑步只要一錶在手，就滿足晒計時、交通、購物等需要，何止跑步更輕鬆，出門都更方便！

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(資料由客戶提供)