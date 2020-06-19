【播毒危機】小學畢業生一個口罩輪流戴　家長無危機意識：沒甚麼問題

▲ 小學畢業生拍照時，一個口罩輪流戴惹播毒危機。

新冠肺炎疫情肆虐全球，口罩成為日常必備防疫用品。然而，近日菲律賓流傳一段影片，有小學的畢業禮，老師竟讓畢業生輪流戴上同一個口罩，與師長合影，令網民大為錯愕，而菲律賓教育部得悉事件後，亦展開調查。

據菲律賓媒體報道，事發於呂宋島南部北甘鄰省的一所小學，從網上影片可見，1名疑似小學女老師先後幫3名畢業生輪流戴上同一個粉紅色的口罩，當學生與老師合照時，老師就幫他們戴上口罩，之後就為他們脫下口罩，待下一名學生上台時，再把剛戴過的口罩戴到學生臉上，而這動作重複最少3次。

家長：戴同一個口罩沒有問題

校方事後受訪時，老師指出是家長要求為孩子拍照留念，亦有家長對於讓孩子戴別人戴過的口罩，覺得「沒甚麼問題」。不過，即使只是拍照做做樣子，但在交換戴口罩的過程，口罩會接觸到不同人的口鼻，有機會造成細菌或病毒傳染。

事件亦驚動菲律賓當局，教育部發出聲明表示，因應疫情應延後需要面對面互動的畢業禮，或改用網上方式進行。當局向有關讓畢業生輪流戴同一片口罩的學校展開調查，要求涉事違規者提出書面解釋。

我們認真看待這起事件，將採取堅定整頓行動，避免未來再度發生。

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責任編輯︰王明芳