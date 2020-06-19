【食用安全】北京疫情反彈國家衞健委推防疫新指南　勿在水龍頭直接沖洗生肉

▲ 國家衞健委：勿在水龍頭直接沖洗生肉。

新冠肺炎疫情持續，北京近日疫情反彈，國家衛健委昨發佈新防疫指南，主要增加對食品消費者、食品從業人員等人群的防護要求，相信是基於第2波疫情在三文魚砧板上發現新冠病毒有關。

指南中，有部份建議值得重點留意：

1. 市民購買新鮮的肉、水產品等食材，應使用清潔的水清洗食物、烹煮用具、餐具及洗手。

2. 處理生肉、禽、水產品後，要用肥皂和流動水洗手至少20秒。

3. 不要在水龍頭下直接沖洗生的肉製品，防止濺灑污染

4. 購買、製作過程接觸生鮮食材時，要避免用手直接揉眼鼻。

5. 生熟食品分開加工和存放，尤其在處理生肉、生水產品等食品時應格外小心，避免交叉污染。儘量不吃生的水產品等。

當中，「不要在水龍頭下直接沖洗生的肉製品」引起不少網民質疑，也不清楚應該怎樣正確清洗肉類。

對此，內地醫學網站「丁香醫生」解釋，別用水龍頭直接沖洗肉類的目的，是因為生肉上的致病菌可能會隨著沖水而四濺，造成感染。

實際上，如果正規渠道買回來、表面乾淨的肉可以不洗（烹飪過程的高溫可以殺死細菌）。如果要洗的話，可以用一個器皿泡著刷洗。

也有網民分享，可以直接在盆里泡洗，並建議處理肉類後一定要洗手、洗砧板。

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責任編輯：羅嘉欣