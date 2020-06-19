【日本疫情】日本家居污水首次檢出新冠病毒　有助辨別無症狀患者預測第二波傳播

▲ 日本首次於家居排放的污水中檢出新冠病毒。

新冠肺炎疫情持續，多國爆發第二波感染。日本富山縣立大學和金澤大學的研究小組前日（17日）宣布，於污水處理廠內家居排放的污水中檢測出新冠病毒，這是日本首次於下水道檢測出病毒。

綜合日媒報道，3月5日至4月24日期間，研究小組每星期於富山縣和石川縣4個污水處理廠中，收集未經處理的污水作PCR檢測。結果顯示，27個樣本中，有7個呈陽性反應，檢出新冠病毒。

研究人員表示，透過檢測污水中含有的病毒數量，有助迅速識別第二波疫情的傳播，甚至可發現潛在的無症狀患者，為第二波做好準備。

日本於5月25日宣布全國解除「緊急狀態令」，惟疫情卻出現反彈，東京都、福岡縣等地均出現確診個案。據悉，日本政府解除緊急狀態的判斷標準之一，就是最近一周每10萬人口中新增病例少於0.5人。日本新冠肺炎確診個案至今逾17,600宗，死亡人數逾930人。

更多日本疫情的報道，請看：

【日本疫情】時隔19日東京單日確診突破30宗 醫院爆發集體感染增15確診

【日本疫情】遊樂園重開防疫新指引 玩過山車勿尖叫鬼屋內與「鬼」保持社交距離

【日本疫情】日本「全面解禁」疫情放緩 擬向抗疫醫護每人派20萬日圓

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣