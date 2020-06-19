【男神行善】奇洛李維斯為慈善拍賣約會時段　粉絲叫價12萬ZOOM會面15分鐘

▲ 奇洛李維斯為籌款網上拍賣見面機會。

電影男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）一向絕跡社交平台，沒有任何社交帳號的奇洛，非常注重保密私隱，所以要在網上見到奇洛李維斯本人幾乎是不可能！但近日，奇洛李維斯為兒童癌症慈善機構籌款，破例在網上拍賣與自己在Zoom會面15分鐘的機會，據知現時已有人叫價至$16,400美元（約港幣12.7萬元）！

為癌症機構籌款

兒童癌症慈善機構Camp Rainbow Gold近日為籌集資金，邀請奇洛李維斯、歌手Ally Brooke及Andy Grammer拍賣15分鐘在Zoom跟粉絲見面機會。

故一向熱心行善的奇洛李維斯便罕有地現身網上世界，將與一位幸運兒單獨會面15分鐘，活動將在當地時間6月22日下午12時結束。

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▲ 奇洛李維斯多年來積極行善。

胞妹曾患白血病

奇洛李維斯一直以來都致力行善，雖然是荷里活一線巨星，但作風素來低調，不追求奢華生活，反樂於將財富與有需要的人分享。

奇洛李維斯為不同的癌症慈善機構籌款，只因他的妹妹Kim Reeves在1999年不幸患上白血病，而奇洛李維斯與胞妹關係親厚，故一直陪伴在她身旁對抗病魔，幸妹妹最後成功康復。

因受事件啟發，奇洛李維斯後來決定將拍攝《廿二世紀殺人網絡》的7成片酬捐給白血病機構，幫助有需要的病人。

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▲ 奇洛李維斯的妹妹曾患白血病。

設立基金會

此外，2009年時奇洛宣佈，自己早在5至6年前已設立基金會，為數個兒童病院及癌症機構作出援助，但低調的他就從未透露機構名字、捐款數目。

奇洛李維斯不希望自己的名字與機構掛勾，不想作額外的宣傳，希望他們能夠將資金用於有需要的人身上。

奇洛李維斯一向都低調行善，在今個月初他就與《超時空歷險記》系列的拍擋Alex Winters為San Dimas高中畢業生錄製短片祝福他們畢業快樂，令他們在疫情下有難忘的畢業禮。

另外，奇洛去年公開認愛藝術家女友Alexandra Grant，女友同樣是一名慈善家，常以作品件為籌款，跟奇洛同具善心。

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