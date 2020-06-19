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東鐵綫新信號系統測試5月底錄3宗事故　陳帆稱不涉及系統失誤

社會 11:47 2020/06/19

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東鐵綫系統測試錄3宗事故，陳帆稱絕不理想。（資料圖片）

港鐵東鐵綫5月23及25日凌晨非行車時段，進行新信號系統測試期間，共發生3宗事故。運輸及房屋局局長陳帆在立法會一個委員會承認，事件絕不理想，已要求港鐵詳細調查3宗事件，並就事件提交報告，期間東鐵綫新信號系統的實地測試暫停，機電署會嚴肅跟進。

他又指，事發時屬於非行車時間，而當時列車自動保護系統運作正常，各列車之間有充足的安全距離。根據機電署及港鐵的初步調查，3宗事件應無關連，事件成因不涉及系統性的失誤，與去年3月在荃灣綫新信號系統測試時發生的軟件設計失誤性質並不相同，兩者亦無關係。

荃灣綫信號系統更換工程料2023年完成

至於去年3月荃灣綫新信號系統測試時發生事故，港鐵初步估計，需要不少於1年半的時間才完成軟件檢查及修正的工作。在反覆檢測並分別得到港鐵和承辦商的顧問認證，以及機電署的詳細審視後，港鐵才會考慮恢復實地行車測試，因此，整項荃灣綫信號系統更換工程預計需要3年後，即2023年才完成。

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記者：陳子謙

 

港鐵 陳帆 機電署

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