【白恤衫】黎姿開金口唱K祖兒Sammi力讚　一文重溫黎姿樂壇戰績【內附連結】

▲ 黎姿開金口唱《一首獨唱的歌》。

前TVB花旦黎姿（現名馬黎珈而）自2007年為家人退出娛樂圈後一直甚少公開露面，粉絲只能透過社交媒體得知黎姿最新狀況。昨晚（6月18日）黎姿在社交媒體分享自己的唱歌的影片，並得到兩位樂壇天后鄭秀文和容祖兒留言，女神黎姿開金口，相當有份量。

▲ 黎姿因家人而入行，在事業如日方中之際，再度為家人退隱。（取自黎姿IG）

黎姿再度開金口

黎姿在個人社交媒體分享片段中演唱關淑怡的《一首獨唱的歌》，並配文：「那晚大家興高采烈，就連唱K給朋友錄影我亦不為意。很久沒有聽自己的歌聲 ，勾起白恤衫的時候，希望這片段沒有嚇到大家。」

黎姿演唱片段 按此

黎姿在分享歌唱影片後，兩位樂壇天后紛紛留言，先有鄭秀文稱讚黎姿：「開金口。嘻嘻！」，黎姿回覆：「在妳面前獻醜了。」

之後容祖兒留言：「呢首歌對我都好重要㗎。」黎姿立即謙虛表示：「真係要跟妳學唱呢首歌。」

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個人MV有「樂壇一哥」坐陣

黎姿出身演藝世家，後因爸爸因做生意被騙致家道中落，一家四口由何文田豪宅搬至九龍城東頭邨200多尺的單位居住。由於黎爸爸因患有腦膜炎失聰，聽覺只有二至三成的聽力，視力也很參差，只能在健身會當打雜工作。

▲ 黎姿非常著重健康。（取自黎姿IG）

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14歲的黎姿獲歌星許冠傑賞識後到新藝城影業有限公司試鏡，並參與電影《開心鬼放暑假》，自此身為長女的黎姿肩負養家重任。

1990年黎姿簽約TVB，同年於譚詠麟、李克勤及王傑等音樂錄影帶中參與演出。1993黎姿加盟華納唱片公司成為旗下歌手，首張唱片《如果真的戀愛》獲得一致好評，1994年更在香港電台第十六屆十大中文金曲頒獎音樂會獲頒「最有前途新人」銀獎。

▲ 黎姿在《白恤衫》有多個造型。（《白恤衫》截圖）

而黎姿在社交媒體所標籤的《白恤衫》是她的代表作之一，當時MV更有初入行的古巨基擔任男主角。1997年，黎姿推出國語唱片《給你吧》後，便主力發展電影及電視。

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