男生涉搶警胡椒噴霧被控襲警　官拒批警員匿名

▲ 男被告涉搶警員胡椒噴霧被控襲警，案件於東區裁判法院再提訊。（經濟日報資料圖片）

去年9月15日有人在港島區示威遊行，期間20歲聽障男生涉企圖搶警員胡椒噴霧，被控1項襲警罪。案件今（19日）於東區裁判法院再提訊，控方早前申請匿名令，匿藏案中遇襲警員姓名。裁判官今拒絕控方申請，指在上次聆訊中，控方臨時指遇襲警員有受到起底影響，行為不理想及不認為遇襲警員屬惶恐證人。

涉案被告羅鎮傑（20歲）報稱學生，被控1項襲擊警務人員罪。控方早前申請匿名令，隱藏案中遇襲警員姓名，指對於曾在公眾活動執勤的警員而言，公佈姓名可能會使他們被人起底，而使他們及其家人受到騷擾。

裁判官今拒絕控方匿名令申請，指控方早前引述一般警員被起底的情況時，雖附有證據及資料，但卻沒有針對案中遇襲警員被起底的證據。而控方在上次聆訊中更是臨時收到指示，指遇襲警員有受到起底影響，這行為不理想，控方應該要為遇襲警員錄取口供，讓法庭能了解遇襲警員的擔憂。

裁判官又指，大部分警員被起底是直接與公眾活動有關，並非與法庭的聆訊有關，加上去年法庭頒發禁制令，禁止任何人不經同意去取用警員個人資料，起底清況已明顯減少。而臨床心理學家亦指出雖有警員擔心起底，但仍適合執行職務，因此不認為遇襲警員在本案中屬惶恐證人。

裁判官將案件押後至7月17日再訊，期間等待辯方閱讀控方文件，被告續准保釋。

控罪指，被告於2019年9月15日在港鐵銅鑼灣站C出口外襲擊高級警司區永樑。

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記者：王仁昌