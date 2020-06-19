【藝術療癒】荷蘭藝術家黃鴨之父Hofman新作　鹿特丹街頭16公尺狐狸出沒注意

▲ Hofman的療癒動物園加入了新成員。 (圖片：studioflorentijnhofman)

荷蘭藝術家Florentijn Hofman曾帶著大型「黃色小鴨」周遊列國，世界各地也有它的足迹。其今年的新作「Bospolder Fox」，是一隻叼著粉紅色塑膠袋的狐狸。

▲ Hofman的新作佇立在荷蘭新移民集居地Bospolder。 (圖片：studioflorentijnhofman)

Hofman的每隻龐大動物都各有療癒故事，這隻色彩鮮艷、長達16公尺的狐狸，選址荷蘭鹿特丹西部屬新移民聚居地的Bospolder區一個十字路口，除了美化周遭灰色街景，更重要的意義，是藝術家希望當地居民懷抱著更接納的心，能夠對大自然、新移民更加包容。

Hofman認為，這座鮮艷的塑像應放在城市陰暗的縫隙中，狐狸是夜行性動物，而Bospolder夜間更不時有野生狐狸出沒，但只要當地居民予以包容，不同地域的生物其實可以和諧共處，彼此為鄰。

▲ 巨型尺寸的動物令城市人不會忽視Hofman的作品。 (圖片：studioflorentijnhofman)

「Bospolder Fox」與路道旁的鐵路、建築平行，Hofman表示，行人及小朋友可以安心在狐狸的足爪間行，藉此了解與不同的物種。

而Hofman擅長讓野生動物擬人化，令創作更富趣味。狐狸叼著塑膠袋的動作，也造型搶眼，不期然令人聯想牠從何處得到戰利品，還是在處理居們的垃圾？

記者：陳絲韻