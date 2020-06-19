【齊心抗疫】善心港人連月自發街上派口罩　答謝網友捐口罩再轉贈弱勢社群

▲ 有港人連月來自發在街上派口罩，幫助一些拾荒長者和傷殘人士。

疫症無情，人間有愛。年初新冠肺炎來勢洶洶，市面上曾出現一罩難求的局面，在疫情肆虐下，猶幸仍有港人發揮互助精神，幫助社會上一群弱勢人士。有港人連月來自發在街上派口罩，幫助一些不懂上網的拾荒長者和傷殘人士。網友知悉善舉後，亦無私捐出防疫物資，希望能讓更多有需要人士受惠。

有港人近日在Facebook群組內發帖指，自2月起一直自發在街上派口罩，憑自己與朋友支持派到現時，期間收到善心網友支持，捐出口罩、酒精搓手液等防疫物資，於是她再轉贈分發給一些有需要人士，並分享經歷，及向捐贈物資的網友致謝。

▲ 善心港人派口罩時，忍不住給拾荒婆婆（右）少少錢。（照片獲授權使用）

這些防疫物資被分發給完全沒有口罩用的清潔工人、老婆婆，以及一位長年拾荒、不能說話的聾啞伯伯。在派口罩過程中，這名善心港人更遇到一位拾荒婆婆，腰骨脊椎因長年勞損，已彎曲至45度，不能抬頭，令她忍不住給婆婆少少錢。在答謝網友捐口罩同時，她亦承諾：

無論之後有冇好心人支持，依然會繼續幫助真正有需要人士，只要我還有丁點能力。

不少網民被發帖者行為感動，留言大讚：「好人好事」、「多謝你無私奉獻」、「樓主心善，通常最需要幫嘅係唔識或好少上網嘅一群」亦有網民呼籲：「希望大家都可以多啲留意街上需要幫助既人，送上一點溫暖。」

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責任編輯：陳昊淋