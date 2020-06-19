【電子奶嘴】媽媽放任從小手機不離手　7歲兒眼肌無力要開刀終身戴特製眼鏡【附護眼貼士】

▲ 泰國一名7歲男童因沉迷玩手機致眼肌無力要開刀，影響眼晴一生。

孩子長期玩手機必有禍害。泰國一名7歲男童，因媽媽從小放任他玩手機，沒有限制時間，令他的手機癮愈來愈大，在日積月累下造成眼部肌無力，需要開刀做動手術，雖然表面沒有留下傷疤，但恐怕需終身戴特製眼鏡生活。

據《泰國世界日報》報道，一名泰國媽媽日前在facebook發帖文分享自己的反面教材，警醒家長必須限制孩子玩手機的時間。她放任現年的7歲兒子從小玩手機，且時間愈來愈長，令兒子的手機癮愈來愈大，眼睛終於出現眼部肌無力症狀。

媽媽未有進一步透露有甚麼症狀，但翻查中大資料顯示，眼型重症肌無力患者或出現眼瞼下垂，看東西有重影等，臉容看似睡眼惺忪。

【堅強抗病】患重症肌無力瘦剩32公斤 單親媽17小時超額籌得醫藥費︰世間太多好人

媽媽︰我內心真的很痛苦

幸好，媽媽及時帶兒子進行治療，否則會對孩子將來造成很大影響。兒子在曼谷Ramathibodi醫院動手術，雖然已經康復，且表面沒有留下任何傷痕，但需要長期戴特製眼鏡進行調整。

作為一個母親，看到孩子這樣，我內心真的很痛苦。

該名媽媽的帖文獲得逾3.3萬次分享，並留言為兩母子打氣，媽媽不忘提醒各位爸媽，千萬不要忽略生活細節，或許對孩子帶來很大影響。

眼科醫生︰8歲前治療眼疾黃金期

香港眼科醫學院前院長周伯展曾接受TOPick訪問時指出，家長應帶孩子定期驗眼，以免錯失8歲前治療眼疾的黃金時期。如果8歲前不糾正，有機會惡化至弱視、斜視，長大後難以糾正。

周醫生提供4大護眼貼士︰

1. 亮度對比需柔和

兒童眼睛感光度較好，故使用電子屏幕的亮度、對比、顏色及色溫要調校至柔和，也可以把電子儀器調教至「護眼程式」，保障兒童脆弱的眼睛。

2. 勿在關燈 / 夜黑中盯屏幕

使用電子屏幕時環境要有足夠光源，勿關燈後使用電子屏幕。

3. 眼睛及屏幕要保持距離

使用不同電子產品，與眼睛有不同距離，手機最少要有30厘米距離、平板電腦要40厘米距離、手提電腦則需50厘米距離，而桌上電腦就最少要保1米距離。

4. 緊記2個「B」 遵守4個「20」

長期不眨眼會導致眼乾等問題，平時要注意多眨眼（Blink），亦需要有休息（Break），並遵守4個「20」，即是每專注使用20分鐘電子屏幕，就要讓眼睛有起碼20秒的休息，可以看20呎以外的較遠事物，或起身步行20步。

更多【兒童健康】資訊，即睇︰

【電子奶嘴】3至5歲幼兒日玩電子產品1小時 美國研究︰大腦及語言發展比同齡慢

【電子奶嘴】父母買平板電腦啟蒙學習 5歲男童日玩6小時患1000度大近視

【積木塞鼻】男童誤塞積木入鼻窿疼痛嚎哭 港爸眼明手快30秒夾出解救

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲