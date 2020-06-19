【意大利名牌】EMPORIO ARMANI時尚型爸親子裝 drawstring束繩領口成今夏最潮設計
今個星期日就是父親節的來臨，雖然相比於早前的母親節，前者的確來得略缺人氣，但作為一位年青而又時尚的父親，倒不如在父親節和你的兒子齊齊穿上Emporio Armani父子裝上街，以行動支持歌頒父愛的一天。
作為一個跨國高級時裝品牌，Giorgio Armani更叫人自傲的地方是他是一個自主獨立的品牌，雖然大師年事已高，但仍然凡事親力親為，去年甚至有人在意大利米蘭店舖門前拍下他親自整理櫥窗。
今天這個時裝王國可說是萬事俱備，由小至香水、到傢俬、酒店都有，但以系列的入屋程度而論，當然是成立於1981年的副線系列Emporio Armani（EA）最叫人熟悉，80年代末至90年代初，試問誰人沒擁有過一條Armani Jeans牛仔褲？
2008年，Giorgio Armani將品牌架構精簡，將一些系列如Armani Jeans、EA7等融入EA中，令品牌的規模和產品更見多元化之餘，同時又貫徹著大師一直以來被世人稱讚的良好品味。
就以今季EA系列為例子，Armani的味道仍然是濃得化不開，例如招牌式的deconstructed jacket配合下身一條闊褲子，多年下來，仍然是不變耐看的經典，有所不同的是除了大師喜愛的深藍色外，這一季更多了花卉圖案印花或麖皮條子西裝，鞋子的配搭更配合潮流行同步推出daddy shoes球鞋。
此外，運動元素縱橫整個春夏系列，當中的主打細節要算是drawstring束繩領口的出現，這細節相繼放在恤衫和外套上。面料上，帶光澤的面料大量地運用，其中包括應用在紡織時混紡了金屬紗線的皺布面料和帶光澤的提花布等，將一向低調以藍黑灰示人的EA，變為只此一季的高調作品。
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記者：何偉雄