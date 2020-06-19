【意大利名牌】EMPORIO ARMANI時尚型爸親子裝　drawstring束繩領口成今夏最潮設計

▲ Sean：印花圖案連帽風褸$4,200、牛仔褲$1,800。Ronnie：印花圖案連帽童裝風褸$2,500、童裝牛仔褲$1,800。（攝影：曾耀輝﹁

今個星期日就是父親節的來臨，雖然相比於早前的母親節，前者的確來得略缺人氣，但作為一位年青而又時尚的父親，倒不如在父親節和你的兒子齊齊穿上Emporio Armani父子裝上街，以行動支持歌頒父愛的一天。

▲ Sean：藍色棉麻西裝$7,100、白色tee $1,600、藍色棉麻短褲$1,700、loafer $4,300。Ronnie：淺藍條子西裝$4,200、白色印花tee $840、淺藍條子短褲$2,100、白色球鞋$1,700。（攝影：曾耀輝）

作為一個跨國高級時裝品牌，Giorgio Armani更叫人自傲的地方是他是一個自主獨立的品牌，雖然大師年事已高，但仍然凡事親力親為，去年甚至有人在意大利米蘭店舖門前拍下他親自整理櫥窗。

▲ 黑色衞衣$2,700、牛仔褲$1,800、白色波鞋$2,800。Ronnie：Teddy Bear印花童裝tee $900、黑色童裝運動褲$1,600、白色運動鞋$1,700。（攝影：曾耀輝）

▲ 花卉圖案Cupro西裝$7,800、花卉圖案Cupro闊褲$4,200。（攝影：曾耀輝）

今天這個時裝王國可說是萬事俱備，由小至香水、到傢俬、酒店都有，但以系列的入屋程度而論，當然是成立於1981年的副線系列Emporio Armani（EA）最叫人熟悉，80年代末至90年代初，試問誰人沒擁有過一條Armani Jeans牛仔褲？

▲ 暗橙色印花?皮孖襟西裝$24,000、暗橙色印花麖皮闊褲$24,000。（攝影：曾耀輝） 6

2008年，Giorgio Armani將品牌架構精簡，將一些系列如Armani Jeans、EA7等融入EA中，令品牌的規模和產品更見多元化之餘，同時又貫徹著大師一直以來被世人稱讚的良好品味。

▲ 深藍色drawstring領口冇袖恤衫$5,900、銀色jacquared橡筋褲頭闊褲$6,000、漆皮皮鞋售未定。（攝影：曾耀輝）

就以今季EA系列為例子，Armani的味道仍然是濃得化不開，例如招牌式的deconstructed jacket配合下身一條闊褲子，多年下來，仍然是不變耐看的經典，有所不同的是除了大師喜愛的深藍色外，這一季更多了花卉圖案印花或麖皮條子西裝，鞋子的配搭更配合潮流行同步推出daddy shoes球鞋。

▲ 繼中環Chater House裏的Emporio Armani總店重新裝修換來新形象後，全港第二間以新形象示人的店舖座落於金鐘太古廣場。（由Armani提供）

▲ 有別於以往以黑示人的室內設計，這一次光線充足，彎曲的牆壁為店舖帶來動感。（由Armani提供）

此外，運動元素縱橫整個春夏系列，當中的主打細節要算是drawstring束繩領口的出現，這細節相繼放在恤衫和外套上。面料上，帶光澤的面料大量地運用，其中包括應用在紡織時混紡了金屬紗線的皺布面料和帶光澤的提花布等，將一向低調以藍黑灰示人的EA，變為只此一季的高調作品。

模特兒：Sean Lee、Ronnie by Zmodel.com

髮型、化粧：Chris Lam

產品查詢：2918 0699

記者：何偉雄