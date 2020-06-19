【疫情減壓】周末親子住宿星空露營車　元朗南生圍鄉郊一日遊

▲ 周末不妨到到元朗逢吉鄉Glamping，享受大自然之樂。

電視上看型男camping，是否也心動想試試？露營初哥或是一家大細，未必適合最原始的露營方式，帶備帳篷、床墊、燈具、枱椅等多種裝備，睡在草地泥地上又未必舒適，還要忍受在野外如廁。元朗錦田逢吉鄉的Park Nature露營車營地，如日本及歐美等地流行的Glamping（豪華露營），不用大費周章亦能享受露營感覺，如住酒店般輕鬆舒服又方便。更可順道遊覽逢吉鄉及南生圍，來個大西北親子小郊遊。

合法露營車營地

Park Nature於去年12月試業，這個佔地約4萬呎的營地，跟大嶼山貝澳營地屬同一團隊管理，為香港合法持牌經營。

負責人Eric稱︰「這裏前身一片爛地，地主不希望荒廢丟空，因此與我們合作，開設一個露營車營地。可擺放10架露營車，不過暫時只有5架新式的星空露營車，2架舊款但可以攜帶寵物的露營車，年尾會再增加多3架。」

外形如太空艙的露營車，嚴格來說不是車，因為已固定在草地上不能行走。這款露營車是Eric特別向遊艇廠度身訂造，成本約35萬元一架，因此算是香港獨有設計。用料及安全都是符合英國標準，間隔甚至像酒店般豪華，入住基本上不需像普通露營般要帶齊裝備，絕對是懶人玩法。

▲ 營地暫時有5架星空露營車，以及一片大草地，放有少量遊樂設施可以供住客免費使用。（張頌婷攝）

超豪設備觀星天幕

星空露營車有兩房一廳及浴廁，主人房設有三面玻璃窗，頭頂的弧形窗口，躺在床上，日間可望着藍天白雲，夜晚則可觀星，非常浪漫。

兩邊的玻璃窗透入自然光，想保持私隱亦可拉上窗簾，房間極寬敞，更有一部獨立電視，設施齊備。另一間客房則較窄，為上下格碌架床，以及可掛衫的衣櫃。

客廳設有一張飯桌，揭開木枱面可化作麻雀枱，電動麻雀枱有自動洗牌功能，就不會製造噪音。浴廁乾濕分隔算寬敞，洗手盆則在客廳旁，不過因為消防條例，露營車內不得煮食，雖然有雪櫃及熱水煲，不過煮食或是燒烤則要移師室外了。

▲ 星空露營車的主人房的天花及兩旁均是玻璃窗，晚上可以躺在床上觀星。（張頌婷攝）

營地設餐廳酒吧

難得露營車的中央冷氣很充足，非常夠凍，即使身在車廂內也不怕悶熱侷促。不過也有一點蚊患，車窗及車門已設防蚊網，車子內亦有電子滅蚊拍，入住時最好自行做足防蚊措施。露營車也不包毛巾及個人清潔用品，煮食亦沒有調味料及食材，可以先在元朗市中心自備。

營地除了燒烤場外，亦有泰國餐廳及戶外酒吧車，有齊食物及飲品，不怕身在荒山野嶺沒飯吃。只供應簡單的兒童遊樂設施，不過難得有一片大草地，在戶外給小朋友跑跑跳跳放電也不錯，建議攜帶一些小玩意解悶。每晚租金由$2,399起，可供4至6人入住，一家大細或一班朋友去玩最划算。

▲ 露營車廂寬敞，有齊電視、冷氣、麻雀枱等，可容納最多6人。（張頌婷攝）

▲ 浴廁如酒店般豪華企理，不過要自備個人清潔用品及毛巾。（張頌婷攝）

細賞歷史建築

Park Nature位處的逢吉鄉，屬錦田西北部的一個村落，與模範、榮基、華盛3村合組為一個鄉事區域。逢吉鄉在1926年軍閥割據時期，桂系軍閥沈鴻英兵敗後流亡香港後建立，因為沙埔村一帶風景優美，他選擇在此建設家園，命名為逢吉鄉，取逢凶化吉之意。

在逢吉鄉村口一座座工廠倉庫之中，有一間舊式逢吉茶樓，保留着傳統的瓦頂及招牌，可惜茶樓今天已沒有茶飲，只供應小炒及客飯；小炒實而不華，難得鑊氣十足，味道還算不俗。穿過茶樓旁的小巷，就會到達鎮南堂建築群－上將府、沈氏家祠及協威樓。

3幢客家青磚大屋雖日漸破落，仍保持昔日氣派，歷史建築門外的對聯更添上點點文采。大宅為沈鴻英退出政壇後來到香港隱居時所建，由於他被封為陸軍上將，因此這兒被稱為上將府，於2009年被評為二級歷史建築。現今大宅有後人居住，只能在屋外欣賞建築，切勿擅自入內，避免滋擾居民日常生活。

▲ 協威樓源自沈鴻英當年被授以「協威將軍」的頭銜。（張頌婷攝）

郊遊勝地南生圍

一場來到大西北，當然要親親大自然，位於逢吉鄉不遠的南生圍是最佳郊遊目的地。南生圍在假日人多擠迫，記者在平日到訪，意想不到的寧靜舒泰，只有零星遊人在無車的單程路上踩單車及漫步。晴朗天氣下雖然很炎熱，但藍天白雲下的山貝河、紅樹林、蘆葦田及池塘，份外美麗。

南生圍路的盡頭，可前往著名的婚紗橋打卡，水面像極天空之鏡，是整個地區最多人的地方。沿着山貝河走到橫水渡，過橋可以到元朗，或是在湖畔的士多休息，吃點輕食補充體力。靜靜細聽不同鳥叫蟲鳴，是香港罕有的自然風光。而在南生圍路穿過另一邊的樹林，則有一大片平坦草地，只見寥寥數人在此拍照和野餐，幽靜悠閒。

▲ 南生圍最著名的打卡位婚紗橋，平日到訪不算多人，可以慢慢影相。（張頌婷攝）

Park Nature

地址︰元朗錦田逢吉鄉沙埔村泰Cow餐廳

電話︰9441 6025

價錢︰每晚$2,399起，燒烤晚餐每位另加$185，亦可以$200租用Gas爐連廚具。

前往方法︰自駕設免費泊車，可乘坐603號綠色專綫小巴，於新潭路下車步行300米。前往逢吉鄉可於元朗乘坐603號綠色專綫小巴或九巴76K綫，前往南生圍亦可乘坐76K。

記者：張頌婷