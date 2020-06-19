【土地問題】家姐結婚想老公搬入同住　港女憂被迫遷勸母拒絕︰生埋B就無喇

▲ 有年輕港女於網上討論區發帖文指，家姐結婚想老公搬入同住，她擔心屆時會被迫遷。

香港的住屋問題引發不少家庭紛爭，甚至令家庭關係破裂。有年輕港女於網上討論區發帖文指，家姐結婚想老公搬入同住，她擔心屆時會被迫遷，「生埋B就無㗎喇」，因此力勸單親母拒絕要求。

該名女事主於連登討論區以「家姐結婚老公搬入黎一齊住」為題發帖，現年24歲的她指，27、28歲的家姐與同齡男友打算明年結婚，家姐想婚後老公搬入來，與三母女同住700呎的三房居屋單位，問媽媽是否同意，媽媽回覆要考慮。她感覺︰

一直都係成屋女人，突然多個男人好唔慣。

單親媽辛苦供樓養老

女事主表示爸爸在她中一時離家出走，父母於10多年前已離婚，居屋是其50多歲單親媽媽的名下，已辛苦供完。媽媽曾透露此單位留來養老，女兒結婚就搬走，但她家姐竟然打算帶老公搬入同住。

由細到大係媽媽養我哋兩個，再供埋層樓，我最驚佢哋搬入嚟霸咗間屋咋。

媽媽有問她的意見，她堅決反對。她指家姐早幾年曾想前男友搬入同住，當時遭媽媽反對，認為「阿妹仲細唔方便」。她擔心今次一旦姐夫搬來，會成為受害者︰

生埋B就無㗎喇，一定俾佢哋趕走，惟有叫媽媽企硬。

網民︰家姐為咗層樓

女事主向網民求教，有網民認為「成屋女人多個男人係唔太方便」、「俾唔起錢租樓 / 買樓就唔好學人結婚」；也有網民陰謀論指，「家姐叫埋個老公入嚟，就係想為咗層樓」。

最終女事主表示，她跟媽媽說「我結婚又搬入嚟住」，結果媽媽即時指「兩個都無得搬入嚟」。她又問家姐是否要結婚，想老公搬來一齊住，對方卻表示「無咁快結婚」。

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責任編輯︰王俊賢