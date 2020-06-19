【飛虎之雷霆極戰】吳卓羲收藏40名錶擁7架靚車　娛圈筍盤分享投資致富心得

▲ 現時單身的吳卓羲為圈中的鑽石王老五。

《飛虎之雷霆極戰》一眾演員近日常四出受訪，早前由伍詠薇、林盛斌（Bob）主持的TVB節目《Tiger's Talk》便邀來《飛虎之雷霆極戰》多位演員上節目，其中吳啟華、吳卓羲、陳山聰齊齊分享家中收藏品，陳山聰大爆吳卓羲於拍攝《大唐雙龍傳》時已戴Rolex Daytona，吳啟華又透露很喜愛Rolex，並收藏了逾40隻Rolex名錶。

向來喜愛名車的吳卓羲，擁有7輛車，愛車如命的他閒時會駕車外出，被指有如「放狗」一樣。

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▲ 陳山聰爆吳卓羲的秘密。（TVB截圖）

TVB劇《飛虎之雷霆極戰》現正播放，一眾演員吳啟華、吳卓羲、陳山聰齊齊上TVB節目《Tiger's Talk》，一起談論「男人最愛」，包括服裝、名錶及名車等。

對Rolex情有獨鍾的吳啟華家中藏有逾40隻Rolex手錶，陳山聰也大爆：「十多年前拍攝《大唐雙龍傳》時，吳卓羲已戴着Rolex Daytona，鋼的地通拿白面的，當時的我只不過仍戴着塑膠錶。」陳山聰又指：「他的錶已現在升值至30多萬，買的時候應該只是數萬元。」

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▲ 吳卓羲擁有逾40隻名錶。（吳卓羲微博圖片）

吳卓羲買錶不以投資作考慮

吳卓羲指自己買錶時不會以投資為目標，「我會以自己喜歡的款式優先，升值當然是好事，如很愛三個圈Daytona，可能男士們都會對錶情有獨鍾，很想擁有它。」他續指：「（擁有）一隻也好，但別去想通通都儲起。你肯排隊都排不了，炒價更往往要80萬。」

眾人又談到誰擁有最多車，大家一致認為是吳卓羲，並坦言擁有7輛車。

他說：「我有些車是可以升值的，有些則是20多年的車款，有的在外面的價錢一直有上升，當然亦有部分車的價格會下降。除了金錢以外，也需要有資格方可購買。因某些車是限量的，是別人不賣給你。」

他表示：「我的個人興趣就是放在車上，基本也少機會在街上走路，唯一只是待在家中或是在車內。」伍姑娘笑道：「他沒有腳的。」

▲ 吳卓羲擁有7輛名車。（吳卓羲微博圖片）

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吳卓羲稱：「我覺得車內的配套又令我蠻享受，有時一天沒事做便可能整天開車，到處遊車河。開完一輛兜圈，然後再去開另一輛。我怕有一天它動不了，自己喜歡追求速度，若路標為100便會開100，在安全範圍內享受駕快車。」Bob笑言：「就如放狗一樣。」

投資樓市有道

向來對投資甚有心得的吳卓羲，於2013年以900萬購入深井碧堤半島1,200呎單位，如今已升值至1,700多萬港元，據悉該物業是他送給媽媽的禮物。

此外，吳卓羲也持有一層出租單位用作投資，有指他於3年內已供滿該單位。他也透露過有意購買第三個單位，估計其身家已多於半億。

▲ 吳啟華、吳卓羲、陳山聰齊齊上《Tiger's Talk》接受伍詠薇和林盛斌訪問。（TVB截圖）

吳卓羲好友馬國明最近公開與湯洛雯的戀情，他為好兄弟感到開心，作為鑽石王老五的他現正單身，並謂：「緣份未到，即使渴望也沒用。」他又不擔心會與女演員傳緋聞，「還年輕嗎？沒人會傳。」

談到另一好友黃宗澤被指追求緋聞女友陳嘉桓的姊妹余香凝，他說：「他已回應了，認為被『夾硬砌、背脊骨落』，我相信他的，不過是緋聞一則。拍劇期間，他收工後便忙於為蠔吧打點，根本沒有時間。」

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