許留山荷里活廣場分店　遭業主追租44萬元 

▲ 連鎖甜品店許留山鑽石山荷里活廣場分店，日前被業主入稟高等法院追討租金等。（資料圖片）

連鎖甜品店許留山再有分店被指欠租，其位於鑽石山荷里活廣場的分店，日前被業主入稟高等法院，追討約44萬元欠租等費用，業主並要求許留山交吉舖位。

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原告荷里活廣場有限公司、Mullein Company Limited、顯邦有限公司、Wettersley Company Limited及耀展有限公司為荷里活廣場的業主；被告為經營許留山的威俊管理有限公司。

入稟狀中指，雙方於2019年2月透過中介Harriman Leasing Limited簽訂為期兩年的租約，月租先後分別為6.9萬元及7.2萬元。被告其後再以每月1元的租金，租用舖位的延伸部分。

唯原告指被告自今年1月起拖欠租金等費用，原告因此入稟向被告追討約44萬元欠款，並要求被告交吉舖位。

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記者：楊詠渝