程鼎一：未來兩周公布消費換本地團優惠　料今明兩年訪港旅客量比高峰期減半

▲ 旅發局總幹事程鼎一透露，未來兩周會公布消費換本地團等優惠。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情緩和，訪港旅客量大減，本地遊流行，港府今日（19日）亦加碼「綠色生活本地遊鼓勵計劃」的資助名額及金額。旅發局總幹事程鼎一料，今年及明年的訪港旅客量將會少於高峰期一半，即3,000多萬人次或以下，認為可趁機加強「本地遊」的宣傳，及改善接待旅客能力及質素。

程鼎一接受電台訪問時舉例指，歐美旅客來港的情況最快或要待明年オ可以回復，其他長線市場甚至要留待明年下半年或第四季，認為今﹑明兩年的訪港旅客量若可達到高峰期的一半，已是好難得的數字。

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疫下港人未能外遊，本地遊成趨勢，旅發局亦推出大型推廣計劃，鼓勵市民參加本地遊。程鼎一指，全球旅遊復甦第一步均會由本地做起，香港亦要向外展示防疫抗疫工作做得好，而近年訪港旅客量多，大家感覺習慣生意「唔憂做」，連市民都嫌旅客太多，他認為可趁現時旅遊低迷時，讓市民做自己的「旅客」，作為恢復國際旅遊前的「熱身」。

程鼎一又透露，正與業界商討新一輪的優惠，預計未來兩星期，會宣布以零售、飲食消費換取本地團的優惠。

政府昨日（18日）宣布優化「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，旅行代理商今日（19日）起接待每名參加者的鼓勵金由原本100元增加至200元，人數上限由原本500名增加至1000名，每間旅行代理商可獲得的鼓勵金最高總額由5萬元增至20萬元。申請詳情載於香港旅遊業議會網站。

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記者：陳曉瑩