【鼻敏感】分不清鼻敏感與感冒　浸大中醫拆解症狀：鼻敏感鼻涕清稀量多

▲ 鼻敏感患者鼻涕清稀量多。（iStock圖片）

鼻敏感與感冒很相似？香港浸會大學中醫藥學院臨床部中醫臨床助理教授彭波博表示，鼻敏感與感冒初期症狀十分類似，但根據感冒與鼻敏感兩種截然不同的症狀表現與發病特點，臨床應該是比較容易區別的。

感冒

感冒是感受外邪引發的一種急性外感疾病，屬於一過性疾病。發病急，病程短，易於治癒。



其表現除了打噴嚏、流鼻涕、鼻塞外，常常會伴有其它外感症狀，譬如頭痛、咽喉疼痛不適、周身酸痛，甚或惡寒發熱等。



感冒初期鼻涕清稀，隨着病情發展，逐漸變為黃鼻涕或黃稠鼻涕，如果檢查鼻黏膜，大多為淡紅或紅色腫脹等。

鼻敏感

鼻敏感慢性發作性疾病，病程長，易於反覆發作，短期不易治癒。



其表現除了噴嚏、流鼻涕、鼻塞外，一般沒有頭痛、咽喉疼痛、惡寒發熱等外感症狀，而且鼻涕清稀量多，甚少有黃鼻涕現象，鼻黏膜顏色大多為淡白或蒼白色等。

內容節錄自《防治慢病 ‧ 鼻敏感》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣