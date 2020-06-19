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【烹飪教煮】酒店餅廚教整迷你芒果呍呢嗱忌廉撻　免搓免焗１個平底鍋就搞掂【有片】

休閒 14:16 2020/06/19

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

香港W酒店糕點總廚Baptiste Villefranque這次會教一款非常簡單的迷你芒果雲呢嗱忌廉撻，毋須動用焗爐。

踏入6月，炎夏驟臨，也是「夏季水果王」芒果當造的季節，如台灣愛文芒、印度阿芳素芒或菲律賓呂宋芒等。如略嫌齋食芒果欠缺新意的話，不妨跟香港W酒店的糕點總廚Baptiste Villefranque學做一款非常簡單的迷你芒果雲呢嗱忌廉撻，毋須動用焗爐，也能炮製出香脆惹味的甜點。

這次由Baptiste親自教授的迷你芒果呍呢嗱忌廉撻，是香港W酒店的招牌糕點，最近還增設網上訂購服務。（湯炳強攝）

Baptiste就教路做吉士醬其實是有幾個秘訣。「煮牛奶及糖時要注意爐溫，不能太熱，會很易煮燶。」牛奶煮滾後，亦不能一次過倒入蛋黃中，否則會煮熟蛋黃，導致失敗。

而不少人最擔心的步驟是製作撻殼，但這次Baptiste教的芒果撻是簡易入門版，可用坊間烘焙店買到的現成撻殼，省卻搓焗步驟，買回家便可即用，非常方便。

立即去片睇睇︰

材料︰

吉士醬材料（30個分量）

牛奶 500克
雞蛋 50克
蛋黃 2隻
75克
粟粉 65克
牛油 25克
芒果醬 適量（將芒果肉攪拌成醬）
雲呢嗱籽 半條

吉士醬材料（湯炳強攝）

其他材料︰

撻殼 30個
芒果 1隻
椰絲 適量

做法：

1.將牛奶及四分一糖倒入平底鍋中，以中火慢慢煮溶。

2.將剩餘的糖倒入另一個大碗中，加入粟粉拌勻。

3.分隔蛋黃及蛋白，將蛋黃倒入大碗中拌勻至順滑。

4.牛奶煮滾後，先倒三分一入大碗中拌勻成吉士醬。

牛奶煮滾後，先倒三分一入大碗中拌勻成吉士醬。（湯炳強攝）

5.再將吉士醬倒回平底鍋中，以細火慢慢煮，途中要不停攪拌確保吉士醬沒有黏底。

6.當吉士醬開始冒出泡泡即代表已煮好，可離火。

7.加入牛油及呍呢嗱籽繼續攪拌，直至吉士醬完全順滑，蓋上保鮮紙，放入雪櫃冷藏備用。

再將吉士醬倒回平底鍋中，以細火慢慢煮，途中要不停攪拌確保吉士醬沒有黏底。（湯炳強攝）

8.取出雪凍後的吉士醬，加入芒果醬拌勻。

9.用匙羹將芒果吉士醬注入現盛撻殼內，再掃平。

10.芒果切開左右兩邊，將刀打平貼近果皮橫切取出果肉，切成粒。

芒果切開左右兩邊，將刀打平貼近果皮橫切取出果肉，切成粒。（湯炳強攝）

11.將芒果肉粒加在撻面，側邊沾上椰絲便完成。

將芒果肉粒加在撻面，側邊沾上椰絲便完成。（湯炳強攝）

小貼士：

  • 步驟4中，如將全部煮滾的牛奶倒入蛋黃中，會煮熟蛋黃，導致失敗。
  • 步驟7中，將吉士醬放入小鍋中再包上保鮮紙，保鮮紙需貼住吉士醬，防止面層變硬。

取出雪凍後的吉士醬，加入芒果醬拌勻。（湯炳強攝）

  • 揀芒果時可輕摸芒果，頂部帶腍即夠甜；同時可聞聞有否帶香濃甜味。

記者︰黃依情

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