【烹飪教煮】酒店餅廚教整迷你芒果呍呢嗱忌廉撻　免搓免焗１個平底鍋就搞掂【有片】

▲ 香港W酒店糕點總廚Baptiste Villefranque這次會教一款非常簡單的迷你芒果雲呢嗱忌廉撻，毋須動用焗爐。

踏入6月，炎夏驟臨，也是「夏季水果王」芒果當造的季節，如台灣愛文芒、印度阿芳素芒或菲律賓呂宋芒等。如略嫌齋食芒果欠缺新意的話，不妨跟香港W酒店的糕點總廚Baptiste Villefranque學做一款非常簡單的迷你芒果雲呢嗱忌廉撻，毋須動用焗爐，也能炮製出香脆惹味的甜點。

▲ 這次由Baptiste親自教授的迷你芒果呍呢嗱忌廉撻，是香港W酒店的招牌糕點，最近還增設網上訂購服務。（湯炳強攝）

Baptiste就教路做吉士醬其實是有幾個秘訣。「煮牛奶及糖時要注意爐溫，不能太熱，會很易煮燶。」牛奶煮滾後，亦不能一次過倒入蛋黃中，否則會煮熟蛋黃，導致失敗。

而不少人最擔心的步驟是製作撻殼，但這次Baptiste教的芒果撻是簡易入門版，可用坊間烘焙店買到的現成撻殼，省卻搓焗步驟，買回家便可即用，非常方便。

立即去片睇睇︰

材料︰

吉士醬材料（30個分量）

牛奶 500克 雞蛋 50克 蛋黃 2隻 糖 75克 粟粉 65克 牛油 25克 芒果醬 適量（將芒果肉攪拌成醬） 雲呢嗱籽 半條

▲ 吉士醬材料（湯炳強攝）

其他材料︰

撻殼 30個 芒果 1隻 椰絲 適量

做法：

1.將牛奶及四分一糖倒入平底鍋中，以中火慢慢煮溶。

2.將剩餘的糖倒入另一個大碗中，加入粟粉拌勻。

3.分隔蛋黃及蛋白，將蛋黃倒入大碗中拌勻至順滑。

4.牛奶煮滾後，先倒三分一入大碗中拌勻成吉士醬。

▲ 牛奶煮滾後，先倒三分一入大碗中拌勻成吉士醬。（湯炳強攝）

5.再將吉士醬倒回平底鍋中，以細火慢慢煮，途中要不停攪拌確保吉士醬沒有黏底。

6.當吉士醬開始冒出泡泡即代表已煮好，可離火。

7.加入牛油及呍呢嗱籽繼續攪拌，直至吉士醬完全順滑，蓋上保鮮紙，放入雪櫃冷藏備用。

▲ 再將吉士醬倒回平底鍋中，以細火慢慢煮，途中要不停攪拌確保吉士醬沒有黏底。（湯炳強攝）

8.取出雪凍後的吉士醬，加入芒果醬拌勻。

9.用匙羹將芒果吉士醬注入現盛撻殼內，再掃平。

10.芒果切開左右兩邊，將刀打平貼近果皮橫切取出果肉，切成粒。

▲ 芒果切開左右兩邊，將刀打平貼近果皮橫切取出果肉，切成粒。（湯炳強攝）

11.將芒果肉粒加在撻面，側邊沾上椰絲便完成。

▲ 將芒果肉粒加在撻面，側邊沾上椰絲便完成。（湯炳強攝）

小貼士：

步驟4中，如將全部煮滾的牛奶倒入蛋黃中，會煮熟蛋黃，導致失敗。

步驟7中，將吉士醬放入小鍋中再包上保鮮紙，保鮮紙需貼住吉士醬，防止面層變硬。

▲ 取出雪凍後的吉士醬，加入芒果醬拌勻。（湯炳強攝）

揀芒果時可輕摸芒果，頂部帶腍即夠甜；同時可聞聞有否帶香濃甜味。

記者︰黃依情