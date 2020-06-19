【食用安全】將軍澳街市買牛油果　切開驚見果肉變黑腐爛【附專家解說】

▲ 長者將軍澳街市買牛油果，切開驚見果肉變黑腐爛。

不少民眾是「牛油果控」，但要識揀牛油果！有網民在網上分享，稱家中長者在將軍澳的街市買了4個牛油果，家中切開驚見果肉變黑腐爛。現時涉事的檔主已退錢。

有網民昨（18日）在facebook群組「將軍澳主場」圖文並茂發帖，稱家中長者在街市買了$25份4個牛油果，牛油果身已變深啡色，其中兩個拿上手已感覺到好腍，切開驚見變黑腐爛，發帖網民無奈稱，

做街坊生意攞啲爛嘅產品賣俾人，大家考慮下是否應再光顧，又或者睇清楚先好俾錢。

帖文一出引起網民熱議，有網民稱，「牛油果易爛，表面無法看到」、「其實牛油果本身就易買到黑心，因為船運貨質素一向差！想唔黑心，一定要買空運貨的牛油果」；有網民稱，「買牛油果冇得貪平，$25/4個一定預咗會有不良品」。

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果肉變黑與運輸方法有關

黃大仙大成街街市內林記水果的店東林先生早前接受TOPick訪問時表示，牛油果果肉變黑，要從其運輸方法說起。船運，即行內人稱的「船頭貨」，由於牛油果主要產地多數為中南美洲國家，與香港距離甚遠，運輸成本較高，故一般牛油果都會以船運方式運往香港，船程中牛油果需急凍處理。但運輸時間太長，牛油果難免會被雪到變壞，即變成「死肉水果」，放一段時間亦不會變熟，只會腐爛，亦是牛油果切開有黑肉的原因。

事實上，船運的牛油果一般保存期只得2至3日，離開冷藏地方不久就會開始腐爛，「船頭牛油果如有50%切出來無問題純粹係好彩！」

雖然質素較差，但市面上買到的牛油果基本上都屬船運貨，因為價錢較平較好賺。兩者價錢相比， 船運的牛油果市價約$20有4至5隻，而空運牛油果每隻成本$10以上，即使賣12元亦無錢可賺，更何況價錢比船運的貴太多，一般消費者根本不會買。

牛油果多「好脂肪」 點揀熟牛油果？

行外人要分辨牛油果屬空運或船運並不容易，美國、厄瓜多爾、夏威夷、澳洲及加拿大出產的牛油果較大機會屬「飛機貨」；而市面最常見的墨西哥及智利產牛油果，則多屬「船頭貨」。但此一分類方法亦不是百分百準確，因為智利及墨西哥亦間中會空運到港，所以不能一概而論，要向店家查詢才知。

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責任編輯：羅嘉欣