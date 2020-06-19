【絕世好外傭】菲傭湊掂少主鑽研美食變廚神　港媽大讚工人︰數唔到有缺點

▲ 有港媽聘請了一位好菲傭，湊好兩位少主、烹調各式美食，零缺點。

本港許多家庭聘請外傭幫忙分擔家務照顧孩子，「絕世好姐姐」可遇不可求。近日有港媽在網絡分享聘請了一位菲傭，工作約半年數不到任何缺點，做事盡責、湊好兩位孩子、令小朋友多說英語，更烹調各式美食等，叫其他僱主網民大表羨慕。

昨曰（18日）， 在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」，有港媽發文大讚家中的菲傭姐姐，她是第一次聘請外傭，思前想後了2年，育有2孩的她在細仔1歲時，才決定找外傭幫忙。港媽所聘的外傭大約40歲，有子女及孫兒，最大的女兒22歲。她大讚姐姐好幫手，自動自覺做家務、湊小朋友，湊兩少主沒難度。

我細仔好難自己瞓，24小時要人抱咁滯，姐姐好識湊， 湊到我細仔好好；我大嗰個又好難搞又野蠻，但姐姐都冇問題，仲會陪我女做功課，油下顏色。

▲ 菲傭姐姐做家務有條理，擺好公仔在窗邊。（圖片來源︰外傭僱主必看新聞訊息 facebook群組）

關心少主健康狀況

外傭留意小朋友的健康問題，會跟僱主緊密溝通，例如聽到BB咳多痰、大便有異常呈乾硬，會告知僱主，並會主動給BB多飲水。此外，由於疫情宜減少外出，學過剪髮的工人姐姐更主動幫兩少主剪頭髮。

用心鑽研美食

入廚方面，外傭努力鑽研各種菜式烹調予僱主一家。由初時不太懂烹飪，至現時已經成為「廚神」，經常花心思煮食物，包括牛肉拿破崙飯、卡邦尼意粉、雜菜烤雞、水果特飲、檸檬雞翼、自製蒜蓉等，更會在僱主細仔睡覺時，跟女兒整Pancake等甜品。

▲ 外傭特製新鮮水果檸檬飲品。（圖片來源︰外傭僱主必看新聞訊息 facebook群組）

孩子英語進步

外傭更會自己主動多做家務，港媽列舉多個例子，包括為男僱主燙衫、怕弄壞洗衣機而手洗去完沙灘的衣服、日夜拖地各一次等。

基本上佢8點醒11點瞓，有時叫佢早休息，佢話想陪2隻小魔怪，因為疫情關系，大家都好夜瞓。女兒依家仲可以用英文對答，C6（死佬） 話當係出去返playgroup都抵，聽同講都多咗英文。

▲ 外傭花心思鑽研廚藝，包括各式西式pasta。（圖片來源︰外傭僱主必看新聞訊息 facebook群組）

彼此視如家人

港媽表示一家都非常愛錫工人姐姐，視如家人，如買很多衫仔予她的孫，姐姐放假亦會買零食回家，曾買衫給兩少主及買裙予女僱主。

請姐姐真係睇運氣，我好好彩請到個醒同錫我對仔女嘅姐姐，暫時數唔到有缺點，姐姐好有禮貌，做乜都同我有商有量。

有關帖文獲逾千網民讚好，不少人大表羨慕，直言︰「除咗羨慕同羨慕，我都唔知講咩好」、「好過中獎，恭喜你，珍惜她喔」及「非常好彩請到好姐姐，萬中無一」等。

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責任編輯︰王明芳