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【暖男爸爸】周柏豪當爸後過首個父親節　Pakho享受家中為囡囡沖涼換片

娛樂 12:56 2020/06/19

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 周柏豪與主持人葉宇澄合照。（商台提供）

時近父親節，去年12月成為新手爸爸周柏豪，接受雷霆881商業一台節目《一家大晒》訪問，大談「湊女經」及當爸爸後的轉變，柏豪亦於節目中表達對太太的感謝。

柏豪在節目分享：「太太與我一起十多年，其實真的為我放棄了很多東西及青春。這麼多年來我們都很少牽手，在外地也要到人少的地方才會牽一牽。」

他指：「有時我也覺得虧欠了太太，因此我現在會牽著她手睡，在外只有數小時，但睡覺也有八小時。另外，我也會在歌中讓她知道我對她的感覺。」
 
眾所周知柏豪是個「愛妻號」，半年前又多了「爸爸」的身份，柏豪坦言沒有不習慣，甚至覺得很享受。

柏豪享受父親樂趣。

柏豪稱：「我覺得自己很投入爸爸的身份，在家的時候我會為女兒沖涼、換片、剪指甲。有些人會怕污糟，但我又沒有，甚至覺得『正』！」

談到女兒出生那天，柏豪表示永不會忘記：「入手術室前，我以為自己會駕馭到這場景，但我一進去（手術室）看到太太在手術床上，不到十秒便哭了。那刻覺得太太真偉大，甚至女兒出生第一刻我也是先望太太，不是先望女兒。」

柏豪表示女兒像他與太太一樣愛笑；又指女兒開始懂得叫他，但笑言女兒是古人，叫他「爹」而不是叫他「爸」。

柏豪坦言享受當爸爸的生活，十分感謝太太、家人、甚至公司及歌迷支持他一路以來的決定。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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