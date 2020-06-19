【端午節】4款端午糭卡路里大比拼　營養師3個貼士教健康食糭

▲ 4款端午糭卡路里大比拼。

端午節快到了，不少人都開始食糭應節，但一隻糭的卡路里亦不少！Nutri Life註冊營養師謝詠瑩（Gloria）表示，一隻普通的鹹肉糭，其實已經等於2碗半飯，所以假如要食糉，有些健康貼士應留意！

Gloria分析了市面常見的4款糭卡路里及脂肪：

▲ 4款端午糭熱量及脂肪比拼。(授權轉載)

既然普通一隻鹹肉糭已經等於2碗半飯，大家怎樣吃才能應節又健康？

1. 減少正餐穀物攝取⠀

糭的主要成份為糯米、綠豆，與飯麵同為高澱粉質食物。所以食了糭，當日正餐就要適量地減少其他澱粉質食物，以免血糖過高！⠀

2. 減少當天其他油分攝取⠀

糭加入了高脂的肥豬肉和鹹蛋黃。不過最重要是懂得拉上補下！那幾日少吃點肥膩食物或做運動就可以啦！畢竟是一年一次的端午節！

3. 補充纖維⠀

糭只含少量纖維，適宜配搭一至兩碗蔬菜進食，既飽肚，又幫助到腸道健康！

文章獲「Nutri Life 註冊營養師」授權轉載。

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謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebook及instagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

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責任編輯：楊宛茜