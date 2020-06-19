【鼻敏感】腎氣虛弱易誘發鼻敏感　浸大中醫推介3款湯水茶療補養腎氣

▲ 腎氣虛弱易誘發鼻敏感，浸大中醫推介3款湯水茶療。

不少港人都有鼻敏感問題，在中醫角度，鼻敏感與肺、脾、腎的健康息息相關，並按症狀分為不同類型。若發病時噴嚏較多、鼻涕清稀量多，可能屬於「腎氣虛弱證鼻敏感」，香港浸會大學中醫藥學院推介了３款湯水茶療，有助補養腎氣，改善鼻敏感。

腎氣虛弱證主要症狀

浸大中醫藥學院臨床部首席講師王永欽指出，腎氣虛弱證是鼻敏感病變中比較嚴重的一類病證，大多病程較長，經久不癒。嚴重者可能會併發哮喘、濕疹等過敏性疾病。

患者的主要表現為噴嚏較多，鼻涕清稀如水，量多不止，鼻塞時輕時重，甚或嗅覺減退，冬季或寒冷時鼻敏感加重或發作頻繁，鼻黏膜蒼白或灰白腫脹。

另外，患者多數畏寒怕冷，精神不振，小兒發育遲緩，遺尿，成人夜尿多，小便清長，腰膝涼楚或冷痛，五更泄瀉，舌淡苔白，脈沉弱等。

治療腎氣虛弱證鼻敏感

腎氣虛弱證鼻敏感的調養，主要以補養腎氣為主。因為腎主封藏，內藏元陰元陽，宜滿惡瀉，不可隨意伐奪，故平素應注意勞逸結合，勿熬夜作勞；節制房慾，避寒就暖，少食生冷凍品等。

中醫推介3款湯水茶療

1.補腎花膠湯

對象：素體虛弱，或久病傷腎、腎氣偏弱之鼻敏感者

材料：

花膠（或乳鴿 1 隻） 60克

山藥、蓮子、芡實 各30克

枸杞子 10克

製法：煲湯，每週1至2次。

2.補腎鱷魚肉湯

對象：素體虛弱，或久病傷腎，腎氣偏弱之鼻敏感者

材料：

鱷魚肉 60克

芡實 30克

覆盆子 15克

製法：煲湯，每週 1 至2 次。

3.補腎烏龍茶

材料：

金櫻子 10克

辛夷花、紅棗片 6克

烏龍茶 適量

製法：開水泡茶，上午飲用。

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責任編輯：羅嘉欣