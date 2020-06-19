【書迷尋寶】「蒲書館」下周一起公眾開放7天　逾2萬本中英文舊書3折發售

▲ 位於新蒲崗的「蒲書館」下周一起一連7天開放，3折出售逾2萬本中英文舊書。（相片由機構提供）

書迷注意！民間組織「書送快樂」的書倉「蒲書館」將於下周一連七日向公眾開放，適逢端午節假期，「蒲書館」為吸引更多有心人來尋寶，將推出逾2萬本簇新的中英文舊書，全部以原價約3折發售。一家大細可趁機會添置圖書，推動親子閱讀。

位於新蒲崗的「蒲書館」將於6月22至28日舉行一年兩度的「蒲蒲書館日」，今次活動與中文大學專業進修學院兩個學生組織——閱讀學會及中華文化學會合辦。除了「蒲書館」回收的舊書之外，兩個學會都會提供精選好書義賣。

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「蒲書館」一直致力回收書迷送出的簇新中英文舊書，包括書店剛下架的、書迷搬家割愛的、兒女長大不得不捨棄的，逾２萬本舊書將以原價約3折發售，收益將撥歸於「書送快樂」，作推動補貼書籍轉贈及籌劃文化活動之用。

▲ 今次「蒲蒲書館日」將與中文大學專業進修學院兩個學生組織合辦。（相片由機構提供）

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此外，因應疫情關係，入場前須量度體溫及佩戴口罩，場內並會提供消毒搓手液。若現場有過多訪客，或需在入口排隊等候。

當日因人手有限，不設現場捐書；亦只接受現金，不設找續，請自備購物袋。

蒲蒲書館日

日期︰2020年6月22-28日

時間︰10am-6pm

地址︰新蒲崗雙喜街17號富德工業大廈19A「蒲書館」（港鐵鑽石山站A2出口）

網址︰read-cycling.org

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責任編輯︰林綺玲