教育局向學校發唱國歌指引　中學校長會指課程會有教學

▲ 教育局向全港中小學發出通告，指學校必須在舉辦慶祝元旦日（1月1日）、香港特別行政區成立日（7月1日）及國慶日（10月1日）的活動時升掛國旗和區旗及奏唱國歌。（經濟日報資料圖片）

教育局昨日（18日）向全港中小學發出有關展示國旗和區旗及奏唱國歌的通告及相關指引。有中學校長指，學生行為不當會即場糾正，亦會在課程準備有關國歌教學。

中學校長會主席鄧振強今日（19日）出席一個電台節目中表示，現時學校一般較少在元旦及七一舉辦慶祝活動，因元旦日屬學生聖誕假期其中一日，不會上學，而七一為考試季節，學校一般不會舉辦活動，但部份學校或於國慶前的上學日慶祝，他相信屆時有慶祝的學校會升掛國旗和區旗及奏唱國歌。

鄧振強說，教育局通告提到，若情况嚴重、涉及違法及影響學校運作，可以尋求警方協助，屆時有關決策將由校長決定，對教育同工有信心，有信心能夠在校內處理事件。他稱，如有學生不尊重國歌或行為不恰當，最簡單是即時糾正有關行為，學生均會跟從老師的指示，有需要時會事後再與學生溝通及跟進。

鄧振強指，隨著教育局發出有關通告及指引，學校將要向學生介紹相關條例，讓學生明白何謂適當的行為，另外亦要在課程中準備有關國歌的教學。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩