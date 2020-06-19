【2020父親節】荃灣汀蘭居海鮮生蠔自助餐75折再95折最平$312起 父親節加推限定自助蟹宴不加價【內附訂座詳情】
精明消費 13:42 2020/06/19
汀蘭居雖然位於荃灣，但坐擁無敵海景，酒店餐廳Bay’s Kitchen & Bar由即日起逢周三至日更重推海鮮生蠔自助餐，而6月20及21日更會推出父親節限定自助蟹宴，全部有75折優惠。
海鮮生蠔自助餐
汀蘭居的酒店餐廳Bay’s Kitchen & Bar的海鮮生蠔自助餐向來受客人歡迎，現由即日起逢周三至日的5:30pm至9:30pm會重推，主打菜式有每晚兩款的新鮮生蠔、冰鎮海鮮及燒安格斯牛肉等，更可享75折優惠。
而客人讚好及share餐廳facebook專頁，更可享額外5%折扣，周日自助午餐則可享買一送一優惠。
周三及四︰成人438元、小童219元
周五至日、公眾假期︰成人498元、小童274元
父親節自助蟹宴
而餐廳於6月20及21日會推出父親節限定自助蟹宴，包括有登格拉斯蟹、北海道毛蟹、鱈場蟹腳及酥炸軟殼蟹等，價錢亦與平時一樣，非常超值。
日期︰6月20至21日
時間︰6:30pm – 9:30pm
價錢︰成人498元、小童274元（可享75折優惠）
汀蘭居
地址：香港荃灣汀九青山公路123號
訂座電話︰2945 1123
記者︰黃依情