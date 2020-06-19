【跨境生復課】粉嶺陳朱素華中學6名因病缺席跨境生核酸測試全為陰性

▲ 宣道會陳朱素華紀念中學表示，今日各級共35位學生缺席。（經濟日報資料圖片）

中三至中五跨境生本周一（15日）復課，宣道會陳朱素華紀念中學表示，過去3日（16至18日）有6名跨境生報稱因病而缺席，他們已完成核酸測試，全部結果均為陰性，今日（19日）仍然在家休息。

該校指，今日各級共35位學生缺席，數字繼續回落，有3人因不適告假，全部都沒有發燒，其中有1名學生因跌傷腳而未能上學；其餘缺席者有29人表示擔心需再觀察，另有3人因事假缺席。

校方相信，上述資訊足以讓家長及各界消除曾有染疫者回校的疑慮，由於所有不適個案已獲確認非新冠肺炎確診者，學校下周起不會再更新學生出席及健康情況；又期望下星期一（22日）起，所有學生健康地齊集校園。

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記者：陳曉瑩