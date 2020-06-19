【育兒心得】忙碌爸爸與子女缺乏親子時間　優質互動可彌補時間不足

▲ 父親每天與孩子親子時間不足，未能符合孩子童年發展的需要。（圖片︰i-stock）

有調查顯示，父親每天與孩子親子的平均時數並不足夠，未能符合孩子童年發展的需要。若因不足夠的親子互動，發展不出親密的關係，降低了父親對孩子的導向力，父子或父女關係的發展並不理想。

現今社會對在職父母的體諒已有所提升。尤其對為人母親的，若要在某些孩子的重要日子而須延遲上班或早退，又或把放假日配合孩子的假期，上司和同事間都會體諒；然而，對在職父親的體諒卻又差一點點。

父親在孩子童年時對其身心發展亦有重要的影響，這是人所皆知的；很多因為工作，因為要養家，才會變成有心無力的父親，這也不難理解。幸好，若父親帶動得宜，孩子理解，親密的關係並不會因親子時間少而降低。

有爸爸因上班而未能與女兒天天碰面，仍會與女兒以便條溝通，互相報告日程，公司或學校、同事或同學的事。這對維持二人親密和了解的關係十分重要，雖不像同學的爸爸般可天天陪同到遊樂場玩，女兒仍能對爸爸有較多的體諒，甚至更懂疼錫辛勤工作的爸爸。

親子時間重要，親子方式更重要，即使時間不多，優質的方式和互動就可彌補時間的不足。這對父女每月只有一天可共敘的親子時間，在倍覺珍惜之下，是優質、親密、知足常樂的。

父親們加油啊！祝父親節快樂！

文章原刊於《晴報》專欄「8A媽咪」。

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撰文：張嘉雯 《4Q教子情式》作者