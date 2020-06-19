天文台父親節直播日偏食過程　如錯過就要再多等50年

▲ （擷自天文台facebook）

父親節將至，當日亦可看到日偏食。天文台表示周日(21日)如天氣許可，市民可於下午2時37分起開始見到日偏食的「初虧」，至下午4時07分達到「食甚」，屆時太陽直徑的89%將被月球阻擋，及後於將於下午5時25分結束。整個日食過程將於天文台facebook直播，如錯過是次日食，下次要看到更高食分的日食就要等多50年。

天文台表示，父親節(21日)當日將出現日環食，是次日食帶橫跨亞洲及非洲，惟香港只能看見日偏食，日食的於下午2時37分開始，下午4時08分為「食甚」，太陽有89%的直徑會受月球阻擋，屬2012年以來香港可觀看的日食現象中食分最高的一次；及後太陽將於下午5時25分復圓，代表日偏食過程結束。

▲ （擷自天文台網頁）

天文台稱，若天氣情況許可，大部分面向西方而沒有障礙物的地點，都是觀賞是次日食的理想位置，惟提醒市民不應以肉眼或透過望遠鏡直視太陽，以免嚴重損害眼睛；當日天文台亦會於facebook會直播日食過程。

下一次能夠在香港觀看的日食將於2023年4月20日出現，屆時的日偏食僅可勉強觀看，如要看到食分更高的日食，則需待至半世紀後的2070年才會出現。

▲ （擷自天文台網頁）

根據天文台預測，高空反氣旋會於周末及下周初，為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，周日父親節當日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，氣溫最高達32度。

▲ （擷自天文台網頁）

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責任編輯：陳正怡