【浴火重生】抱兒子逃離火場全身85%燒傷　前選美皇后歷百次手術拍全裸寫真

▲ 澳洲一名前選美皇后20年前經歷無情大火洗劫致毀容，拍全裸寫真無懼展示自我。

浴火重生！澳洲一名前選美皇后20年前經歷無情大火洗劫致毀容，全身85%皮膚燒傷，及後經歷了100多次手術。雖然容貌無法修復如最初，但她在遇上一位攝影師後，毅然決定鼓起勇氣，拍下全裸寫真展示真我，並獲選國際攝影獎項。

據《每日郵報》報道，來自澳洲昆士蘭、現年53歲的Carol Mayer是一位前選美皇后。2000年，她的家中不明失火。當時她抱著年僅18個月大的兒子Zac逃離火場，Zac慶幸毫髮無損地被救出，但她卻有足足8周時間陷入昏迷，醒來後經歷了9個月復康療程，以及100多次手術。

在經歷漫長療程，Carol漸漸康復，並在2011年與來自倫敦的得獎攝影師Brian Cassey合作。當時Brian邀請她參與拍攝全裸寫真，她在拍攝前曾問他是否能穿上內衣，而Brian回覆她可以，但他會拍到她仿如裸體一樣。後來，Carol覺得自己沒有甚麼值得隱藏，亦希望在照片中展現真我，就決定裸體拍照：

我想告訴別人，你不必害怕在人前展現真我。

她表示，燒傷最重大一件事情是，只會令你變得更好，你不會變得更差。假設你是一個癌症病患者，如果癌症復發或到末期，你可能只剩下一些時間生存。但經歷燒傷，你會知道自己能有所改善，會變得非常耐心，學會接受這就是事實。

Carol拍下的寫真作品命名為《我的皮膚》（The Skin I'm In），並成功入圍2020年「人性之像」國際攝影大獎（Portrait of Humanity 2020）。

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責任編輯：李迦善