【血癌爸爸】42歲曾患抑鬱想抱女兒同歸於盡　血癌爸爸苦撑︰我虧欠了太太及仔女【有片】

▲ Joe的血癌仍未完全治好，但他說現在忙著餐廳的事，已沒空去想自己的病。

爸爸，總是擔當一家之主的角色，無條件為伴侶、子女付出，用雙手撑起整個家。兩孩之父關煊赫（Joe）的故事和其他爸爸一樣，開餐廳努力賺錢照顧家人，唯一不同是——他是個血癌患者。

近月餐廳生意受疫情影響，加上仍要與癌魔搏鬥，前路未明，Joe 自覺虧欠了太太及一對子女……

▲ 42 歲的關煊赫7年前不幸患上血癌及抑鬱症，他仍積極面對，一對子女就是他的所有。（黃建輝攝）

「那次我只不過是去捐血，完成後就在旁邊吃茶點，怎料捐血站所有人突然衝着我過來，原來我血流滿地。」約 7 年前的這趟紅色警報，也是 Joe 的噩夢開始。今年 42 歲的 Joe，當時更剛成為人父，就證實患上了血癌。

簡直是世界末日，仔細老婆嫩，我大女未夠 1 歲，仍是手抱，我不敢跟太太說，自己也不太懂怎去面對。

Joe 是個虔誠基督徒，在教母鼓勵下，最終向太太敞開心扉，一起捱過這段抗癌日子。但不幸地，Joe 在約 3 年前細仔出世時又患上抑鬱症，當時他因為患癌全面停工，每日只是游水做運動，但這種「退休」生活反而讓他失去焦點。

我每日也想着自殺，游水回家時望住大廈都會想︰「不如跳下來吧」。有時甚至會想到，我這樣愛我的女兒，我走了她怎辦？不如攬住她一起跳吧。

幸而他自覺這情況不能繼續，就主動找心理醫生傾訴，醫生建議他要找點細藝，讓生活有寄託。而曾經做過壽司師傅的他，恰巧有熟客想轉讓舖位，於是接手開設了「御の味 Kappou UO n」日本料理餐廳，主打fusion風味的Omakase。

▲ 煙熏（慢煮鴨胸）︰餐廳主打的12道菜Tasting menu 「凜冬烈火」，這款菜式造型如鳥巢般，慢煮鴨胸伴上鵪鶉蛋，賣相精美。（黃建輝攝）

但接手後又遇上社會事件及新冠肺炎疫情，生意一落千丈，沒錢請更多員工時，連工人姐姐也請不起，太太更要落舖幫手，連一對仔女每日也要陪他們上班看舖。

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內疚虧欠家人

我太太原本是個圍村千金小姐，一點謀生能力也沒有，現在要洗廁所、洗碗，但她仍很支持我。小朋友要跟我們回餐廳，坐在這裏百無聊賴陪着我們，他們這種年紀不是應該去踩單車、唱歌、畫畫嗎？ 我覺得虧欠了他們。

Joe 眼泛淚光繼續說。「有時做到半夜兩、三點，大清早又要回來，惟有在餐廳留宿，兩姊弟就在洗碗盤沖涼，他們覺得很好玩，但我卻很心痛。」

然而，時勢逼人。為了這盤生意，Joe 可謂是豁出去，他說現在跳船要賠 3 年租約錢，惟有繼續撑下去。

「幸運地之前做生意有賺錢，當時會去想，自己有層樓，再留兩姊弟各一層，不用再博殺吧。但因為這舖，我輸掉了兒子的樓。不過老套點說句，一日未埋單計數，都未知贏輸。若然最終追不回來的話，我會跟仔女解釋。我相信我不是孤單一個，全香港人也在叫救命。」Joe說。

遺憾未盡孝道

縱是人生接二連三經歷打擊，Joe 卻依然樂觀面對，相信上天自有安排。對他而言，家人現在就是他的所有，大女尤其是他的心肝寶貝。他笑言︰「我跟她勾過手指尾，應承爸爸到 30 歲才拍拖，但到她甫讀幼稚園，放學就拖住男仔去公園，我就知道是沒可能。如果將來有這一天，也沒所謂，最重要是那個男人愛錫她便行了。」

希望能將自己最好的留給仔女，但 Joe 卻說自己由細到大都不知道甚麼是父愛。媽媽在他小時候就離世，爸爸沒理過他，他是由嫲嫲一手湊大。提起嫲嫲當年病逝，他更忍不住留下男兒淚，覺得自己沒有盡過做孫的責任。

嫲嫲病時我在中東工作，直至醫院致電我才回港。我很遺憾，常自責當年應該一步不離開她，留在她身邊陪她走過最後一段路。

他說曾經有段時間很嬲爸爸，覺得他沒盡過爸爸的責任，但當自己做了人父時，才知一切並不容易，慢慢跟爸爸的關係好轉，他說︰「我不想將來有任何遺憾，像我嫲嫲般。」

這位爸爸想藉機會跟家人說聲多謝。

雖然仔女不知道我的病，但很感激他們一直支持我。我不是傳統父母，望子成龍，要女兒嫁有錢人，只要他們是開心健康已經足夠了。

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御の味 Kappou UO n

地址︰灣仔軒尼詩道256號 The Hennessy 3 樓

電話︰2836 3330

營業時間︰12nn-3pm、6pm-11pm

記者︰黃依情