【新冠肺炎】貿發局兩珠寶展延至2021年3月舉行　研其他推廣方案形式

▲ 貿發局兩項珠寶展將延至2021年3月舉行。（經濟日報資料圖片）

貿發局今日（19日）宣佈，因海外抵港人士強制檢疫令延長，原定今年8月舉行的兩項珠寶展，將會延期至2021年3月舉行。

貿發局表示，港府於6月2日宣佈對外國到港人士強制14天檢疫的安排延長至今年9月18日，令海外參展商及買家來港出席原定於8月3至6日舉行的「香港貿發局香港國際鑽石、寶石及珍珠展」和「香港貿發局香港國際珠寶展」有實際困難，經與業界磋商後，來屆兩項珠寶展將於2021年3月舉行。

展期及地點更新如下：

香港國際鑽石、寶石及珍珠展：2021年3月1至5日 @ 亞洲國際博覽館

香港國際珠寶展：2021年3月3至7日 @ 香港會議展覽中心

貿發局指，兩項珠寶展已有逾千家展商及逾萬名買家報名參與兩，局方會積極諮詢珠寶業界，尋求其他形式的推廣方案，協助業界克服疫情帶來的營商挑戰，具體安排容後公佈。

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記者：陳曉瑩