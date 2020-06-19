  • 32°C
香港時間 : 2020619日 (週五) 15:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】貿發局兩珠寶展延至2021年3月舉行　研其他推廣方案形式

社會 14:12 2020/06/19

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

貿發局兩項珠寶展將延至2021年3月舉行。（經濟日報資料圖片）

貿發局今日（19日）宣佈，因海外抵港人士強制檢疫令延長，原定今年8月舉行的兩項珠寶展，將會延期至2021年3月舉行。

貿發局表示，港府於6月2日宣佈對外國到港人士強制14天檢疫的安排延長至今年9月18日，令海外參展商及買家來港出席原定於8月3至6日舉行的「香港貿發局香港國際鑽石、寶石及珍珠展」和「香港貿發局香港國際珠寶展」有實際困難，經與業界磋商後，來屆兩項珠寶展將於2021年3月舉行。

展期及地點更新如下：

  • 香港國際鑽石、寶石及珍珠展：2021年3月1至5日 @ 亞洲國際博覽館
  • 香港國際珠寶展：2021年3月3至7日 @ 香港會議展覽中心

貿發局指，兩項珠寶展已有逾千家展商及逾萬名買家報名參與兩，局方會積極諮詢珠寶業界，尋求其他形式的推廣方案，協助業界克服疫情帶來的營商挑戰，具體安排容後公佈。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

疫情 珠寶 香港貿易發展局 展覽 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【暖心外傭】僱主離婚不理少主有愛外傭視如親女　貼身照顧7年為女童不回國結婚
12:57 2020/06/18
【暖心外傭】僱主離婚不理少主有愛外傭視如親女　貼身照顧7年為女童不回國結婚
【億萬富婆】關之琳半山逾億元豪宅賞雙彩虹　之之投資有道身家至少5億
09:48 2020/06/18
【億萬富婆】關之琳半山逾億元豪宅賞雙彩虹　之之投資有道身家至少5億
【急釣金龜】女友提出接4名家人同住4房2廳大屋　「筍盤」男友狠飛：可怕的女生
16:39 2020/06/18
【急釣金龜】女友提出接4名家人同住4房2廳大屋　「筍盤」男友狠飛：可怕的女生